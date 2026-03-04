Puro Deporte

FIFA toma una decisión que preocupa a México a cien días del Mundial

Medios aztecas destacaron la noticia que podría afectar la Copa del Mundo en México

Por Milton Montenegro
El Estadio Azteca será sede de la inauguración del Mundial el 11 de junio próximo. El histórico recinto está sometido a remodelaciones.
El Estadio Azteca será sede de la inauguración del Mundial el 11 de junio próximo. El histórico recinto está sometido a remodelaciones. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







