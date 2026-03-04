FIFA toma una decisión que preocupa a México a cien días del Mundial

El Estadio Azteca será sede de la inauguración del Mundial el 11 de junio próximo. El histórico recinto está sometido a remodelaciones.

En México hay preocupación por el Mundial y una decisión de la FIFA alimentó las dudas alrededor de la Copa del Mundo 2026.

A solo 100 días del silbatazo inicial, la industria hotelera de la Ciudad de México recibió un balde de agua fría.

Según reportan varios medios aztecas como Milenio, Récord, Ámbito y hasta ESPN de Argentina, el máximo ente del fútbol mundial canceló 800 de las dos mil habitaciones que tenía reservadas en la Ciudad de México para la Copa del Mundo 2026.

Alberto Albarrán Leyva, director de la Asociación de Hoteles de la CDMX, fue quien dio a conocer la noticia, que fue divulgada por los distintos medios de comunicación.

“Hay hoteles completitos en los que ha cancelado 200 o 180 cuartos. Ha habido más cancelaciones que reservaciones”, dijo Albarrán Leyva en declaraciones que reprodujo el medio La Jornada.

Leyva añadió que hasta inicios de esta semana, el apartado de cuartos rondaba el 30 por ciento de las más de 63 mil habitaciones disponibles en 800 hoteles en la capital.

“Son suficientes los cuartos de hotel para atender la demanda del Mundial. Nosotros siempre lo hemos dicho”, afirmó.

A pesar de la sorpresa que supuso la cancelación de reservaciones, en la misma entrevista Albarrán Leyva externó su confianza en que para el 11 de junio, cuando inicia el torneo, tengan alrededor del 85 por ciento de ocupación.

“El sector hotelero tiene que rediseñar sus estrategias de comercialización y venta para acomodar esos cuartos disponibles”, y agregó que la firma Deloitte estima la llegada de al menos 836 mil turistas.

El representante del sector hotelero descartó que la decisión esté relacionada con la situación de inseguridad en el país.

En la Ciudad de México hay alrededor de 63 mil cuartos de hotel repartidos en 800 hoteles, es decir, el número de habitaciones canceladas por la FIFA representa, en promedio, la desocupación de una decena de inmuebles que ya contaban con el bloqueo de sus habitaciones.

“Tenemos cien días para que esos cuartos se sumen a las habitaciones que hay para el Mundial, eso es lo que interpretamos. Son acuerdos que la FIFA había establecido con algunas cadenas hoteleras y hoteleros independientes”, agregó Albarrán, en declaraciones al Financiero.

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México proyecta que la estancia de los turistas ronde las 1,8 noches, con tarifas que promediarán los 350 dólares en el día de la inauguración.