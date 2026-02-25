Puro Deporte

¿Cuáles partidos del Mundial 2026 se jugarán en Guadalajara?

El estadio de Guadalajara será una de las sedes mundialistas, aunque preocupa la situación de Jalisco tras la caída del Mencho Oseguera

Por Milton Montenegro
Este es el estadio de Guadalajara donde se disputarán partidos del Mundial 2026, en medio de preocupaciones por el clima de violencia tras la caída del líder narco Mencho Oseguera.
Este es el estadio de Guadalajara donde se disputarán partidos del Mundial 2026, en medio de preocupaciones por el clima de violencia tras la caída del líder narco Mencho Oseguera.







Milton Montenegro

