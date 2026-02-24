El Mundo

La casa que sirvió de refugio al Mencho en México hasta que lo encontraron por reunirse con una amante: Vea las imágenes

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue ubicado en una residencia del exclusivo Tapalpa Country Club, donde se encontraba tras reunirse con una de sus amantes. ‘El Universal’ de México muestra las fotos de la casa donde Mencho pasó sus últimas horas

Por El Universal/México/GDA
El Mencho se alojaba en el número 39 del Tapalpa Country Club, una residencia de ladrillos, teja y madera rodeada de pinos, jardines y un ambiente campirano. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
MéxicoEl MenchoNarcotráficoCartel Jalisco Nueva Generación

