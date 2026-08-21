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Ismael Rescalvo confía en Yerlan Sosa y se lo demuestra de una manera contundente

Vea la alineación de Liga Deportiva Alajuelense para el partido contra Firpo en El Salvador, en la Copa Centroamericana de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín
Vea las decisiones tomadas por Ismael Rescalvo para el partido entre Luis Ángel Firpo y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa Centroamericana.
Vea las decisiones tomadas por Ismael Rescalvo para el partido entre Luis Ángel Firpo y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa Centroamericana. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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