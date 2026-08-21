Ismael Rescalvo confía en Yerlan Sosa y se lo demuestra de una manera contundente

Vea las decisiones tomadas por Ismael Rescalvo para el partido entre Luis Ángel Firpo y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa Centroamericana.

Liga Deportiva Alajuelense quiere consumar esta noche su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, al jugar de visita contra Luis Ángel Firpo, en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla, en El Salvador.

Para este encuentro, la Liga apuesta de nuevo por uno de sus cachorros, mostrándole confianza total.

Después de su debut en la máxima categoría con el primer equipo el sábado 15 de agosto, ahora también ese muchacho de 18 años debutará en una competición internacional con la plana mayor de Alajuelense.

Tras ese debut y expulsión del sábado pasado, Yerlan Sosa forma parte de la alineación estelar que confeccionó Ismael Rescalvo para este jueves, en el partido contra el Firpo, en el grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Alajuelense alinea esta noche con Washington Ortega, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Rónald Matarrita, Yerlan Sosa, Celso Borges, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Rashir Parkins, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

En la suplencia, los rojinegros cuentan con Bayron Mora, Daniel Velásquez, Deylan Paz, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar, Roan Wilson, Farbod Samadian, Aarón Salazar, Kyan McDonald, Deylan Aguilar, Esteban Cruz y John Paul Ruiz.

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