Firpo vs. Alajuelense: Hora exacta y cómo ver este partido de la Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense juega esta noche en horario atípico contra Luis Ángel Firpo, en su tercer partido en el grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf. El encuentro empezará a las 9:06 p. m., en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla, El Salvador.

Otra vez los rojinegros jugarán en cancha sintética, que la reconocieron horas antes del juego y la encontraron bien. Eso es un peso menos de encima para Ismael Rescalvo y sus jugadores.

“Hemos tenido la ventaja de que hemos jugado más partidos en gramilla sintética que natural, entonces nos ha tocado adaptarnos a esa circunstancia y el equipo lo ha venido haciendo muy bien”, apuntó Ismael Rescalvo en la rueda de prensa que brindó previo a este partido en El Salvador.

Alajuelense le ganó 1-0 a Xelajú de Guatemala en el Estadio Alejandro Morera Soto y luego se impuso 1-3 ante Diriangén en el Estadio Nacional de Nicaragua.

Esta noche será el partido ante el Firpo en El Salvador y el próximo miércoles, los rojinegros recibirán al Plaza Amador de Panamá. Y la consigna del tricampeón de Centroamérica es sellar de una vez su clasificación a los cuartos de final de esta competición internacional.

“Nos hemos preparado para venir a hacer un buen partido, cerrar la clasificación y eso está en nuestra mente, enfocarnos en hacer un gran partido, mostrar nuestro mejor nivel como equipo y sumar tres puntos que nos dejarían ya clasificados”, apuntó Ismael Rescalvo.

El partido entre Firpo y Liga Deportiva Alajuelense cerrará la jornada de esta semana en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Firpo y Prensa Alajuelense/Photoroom)

El Firpo está dirigido por el técnico costarricense Marvin Solano, quien asegura que Alajuelense cuenta con jugadores de mucho oficio, “pero en cuanto a calidad yo pienso que no hay tanta diferencia”.

“A pesar de la infraestructura que tiene un equipo como la Liga, del poderío económico, de la afición, del oficio de sus futbolistas. Imagínese, tienen jugadores que han jugado en dos Mundiales y han jugado en torneos nuestros. Es como más simple. Que han jugado en Europa, el que ha jugado en Sudamérica, en MLS, tiene esa confianza.

”Ahí estamos nosotros, con nuestras herramientas, a tratar de cambiar esa historia. Utilizando un buen planteamiento táctico, potenciando al jugador al máximo nivel y convenciéndolos de que ellos también tienen capacidad y que se puede ganar”, aseguró Marvin Solano.

Marvin Solano es el director técnico de Luis Ángel Firpo y Kevin Sancho es su mano derecha. (X de Luis Ángel Firpo/X de Luis Ángel Firpo)

¿Cómo ver el partido entre Firpo y Alajuelense? Copiado!

El partido entre Luis Ángel Firpo y Liga Deportiva Alajuelense será transmitido por ESPN. Además, también estará disponible en Disney+.

Los amantes de la radio pueden sintonizarlo en su emisora preferida, porque Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Columbia (98.7 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Liga Deportiva Alajuelense reconoció la gramilla del Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla, donde este 20 de agosto jugará contra Luis Ángel Firpo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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Los 23 jugadores de Alajuelense en convocatoria para hoy Copiado!

Porteros: Washington Ortega, Bayron Mora y Daniel Velásquez.

Defensas: Alexis Gamboa, Farbod Samadian, Yeison Molina, Aarón Salazar, Yerlan Sosa, Deylan Paz, John Paul Ruiz y Rónald Matarrita.

Volantes: Rashir Parkins, Deylan Aguilar, Roan Wilson, Jeison Lucumí, Celso Borges, Creichel Pérez y Kenyel Michel.

Delanteros: Ángel Zaldívar, Esteban Cruz, Ronaldo Cisneros, Kyan McDonald y Anthony Hernández.

Las palabras de Ronaldo Cisneros previo al partido Firpo vs. Alajuelense Copiado!

Ronaldo Cisneros acompañó a Ismael Rescalvo en la rueda de prensa previa al partido entre Firpo y Alajuelense. Una de las consultas que recibió el atacante mexicano fue sobre cómo la Liga maneja la presión, al ser el tricampeón de Centroamérica.

“Con mucha humildad, sabiendo que ganar una vez es difícil, ganar dos veces es todavía más complicado, tres veces más complicado y ganar una cuarta vez creo que es todavía más difícil”, apuntó Ronaldo Cisneros.

Ronaldo Cisneros es una de las piezas en ofensiva que Liga Deportiva Alajuelense utilizaría ante Luis Ángel Firpo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

De cara al partido de esta noche, manifestó que tienen que saber que se enfrentarán contra un gran rival, que busca lo mismo que ellos.

“El equipo ha sabido manejar cada situación, cada partido y sin duda que esperamos hacer un buen partido y llevarnos un resultado positivo a casa. Tenemos dos victorias en el torneo, eso no nos ha asegurado la clasificación, nos ha acercado, pero el trabajo sigue en construcción y este jueves es un paso más para nosotros”, afirmó Ronaldo Cisneros.

El precio de las entradas para el juego Firpo vs. Alajuelense Copiado!

Las entradas para el sector general oriente y general sur tienen un costo de $8; mientras que los boletos de tribuna cuestan $18 y ese es el monto que deben pagar los aficionados de Alajuelense que acompañan a su equipo en El Salvador. A esos montos hay que sumarles $2 por cargos de boletería.

¡ESTE JUEVES JUGAMOS EN COPA CENTROAMERICANA!❤️🤍💙👊🏻



Adquiere tus boletos a través de Smartticket: https://t.co/I39bMfz8i3 pic.twitter.com/mwhfulLPRK — Club Deportivo Luis Ángel Firpo (@cdlafirpo_sv) August 17, 2026

Grupo A: La tabla de posiciones antes del juego entre Firpo y Alajuelense Copiado!

Así se encuentra la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Centroamericana antes del partido entre Firpo y Liga Deportiva Alajuelense. (Concacaf.com/Concacaf.com)

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