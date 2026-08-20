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Firpo vs. Alajuelense: Hora exacta y cómo ver este partido de la Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense visita esta noche a Luis Ángel Firpo, en El Salvador, en la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense juega esta noche en horario atípico contra Luis Ángel Firpo, en su tercer partido en el grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf. El encuentro empezará a las 9:06 p. m., en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla, El Salvador.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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