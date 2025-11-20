Irlanda del Norte, primer obstáculo en el camino de Italia para volver a un Mundial: así quedó repechaje de Europa

Los exjugadores Christian Karembeu de Francia, Marco Materazzi de Italia y Youri Djorkaeff de Francia posan con el trofeo del Mundial, durante el sorteo de FIFA para la repesca europea.

Italia, tetracampeona del mundo, se enfrentará en marzo a Irlanda del Norte en las semifinales del repechaje europeo para clasificar al Mundial de 2026, luego de haberse perdido las dos pasadas ediciones del torneo.

En caso de victoria, la Azzurra se enfrentaría en la final al vencedor de la otra semifinal del cuadro A, en la que se enfrentarán Gales y Bosnia-Herzegovina, tras el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich.

En la repesca europea, 16 países se verán las caras por los últimos cuatro boletos del continente a la Copa del Mundo, que se disputará a mitad del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Habrá cuatro series, cada una con cuatro equipos, se que eliminarán a partido único.

De todos los participantes, Italia es claramente la más potente por palmarés e historia, gracias a sus cuatro títulos mundiales (1934, 1938, 1982 y 2006) y dos Eurocopas (1968 y 2021).

Sin embargo, esta es la tercera fase de clasificación a un Mundial en la que Italia cae al repechaje, con dos antecedentes nefastos para sus apasionados tifosi.

En noviembre de 2017, los Azzurri perdieron 1-0 en Suecia y no pasaron del empate 0-0 en la vuelta disputada en San Siro, quedando fuera de Rusia 2018. Fue la primera vez desde 1958 en la que la potencia del Viejo Continente se perdía una cita mundialista, aunque apenas tardó cuatro años en repetirse.

En marzo de 2022, menos de un año después de haberse proclamado campeona de Europa, la Nazionale cayó en Palermo 0-1 contra Macedonia del Norte en el minuto 90+2, quedando de nuevo apeada en la repesca.

La última vez que Italia estuvo en un Mundial fue en Brasil 2014, cuando perdió 1-0 ante Costa Rica y quedó eliminada en primera fase. Después de eso, la noche se les vino a los italianos.

Ucrania se enfrentará a Suecia en una de las semifinales del cuadro B, en el que Polonia y Albania también se verán las caras.

Las semifinales del cuadro C miden a Turquía-Rumania y Eslovaquia-Kosovo.

Dinamarca, que perdió su boleto directo tras un final de partido agónico contra la clasificada Escocia en la última jornada de las eliminatorias europeas, se enfrentará en el repechaje a Macedonia del Norte.

Los Vikingos Rojos, que han disputado de forma consecutiva las dos últimas ediciones del Mundial, tendrían como rival en una hipotética final a República Checa o Irlanda, que sueñan con volver al torneo por primera vez desde 2006 y 2002, respectivamente.