Irlanda del Norte, primer obstáculo en el camino de Italia para volver a un Mundial: así quedó repechaje de Europa

Los cruces del repechaje de Europa rumbo al Mundial 2026 ya están listos; vea el camino de Italia

Por AFP
Los exjugadores Christian Karembeu de Francia, Marco Materazzi de Italia y Youri Djorkaeff de Francia posan con el trofeo del Mundial, durante el sorteo de FIFA para la repesca europea.
Los exjugadores Christian Karembeu de Francia, Marco Materazzi de Italia y Youri Djorkaeff de Francia posan con el trofeo del Mundial, durante el sorteo de FIFA para la repesca europea. (FABRICE COFFRINI/AFP)







