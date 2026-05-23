Irán toma decisión a pocos días del Mundial 2026 y le dice no a Estados Unidos

La Selección de Irán, aquí en un entrenamiento en su campamento en Antalya, Turquía, previo al Mundial 2026.

La selección de Irán, que tenía previsto inicialmente establecer su campo base en Tucson (Arizona, Estados Unidos) durante el Mundial 2026, se establecerá finalmente en México con el aval de la FIFA, en medio de los problemas para conseguir las visas de entrada a territorio estadounidense.

“Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA (...) nuestra solicitud ha sido aceptada (...) Estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico”, declaró este sábado Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, en un vídeo difundido por la agencia de prensa iraní Fars.

“Gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto”, añadió el dirigente del organismo iraní, aunque el equipo siempre tendrá que ingresar a Estados Unidos para sus tres partidos.

La participación de Irán en el Mundial (11 de junio-19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá) está rodeada de incertidumbres desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero contra la República Islámica.

Clasificado para su cuarta fase final consecutiva, Irán debe disputar sus partidos de la primera fase en Estados Unidos, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas desde 1980, a raíz de la crisis de los rehenes en Teherán.

El Team Melli, encuadrado en el grupo G, debutará el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda. Luego volverá a jugar en la misma ciudad frente a Bélgica el 21 de junio, antes de concluir su fase de grupos contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

“El trayecto para nuestros dos partidos en Los Ángeles solo lleva 55 minutos en avión, lo cual es muy corto en comparación con Tucson, en Arizona (...) Es una ventaja considerable. Para realizar estos desplazamientos tenemos problemas de visados, especialmente en lo que respecta al número de visados disponibles. Este problema se resolverá pronto, ya que el equipo entrará en México. Quizá podamos tomar un vuelo privado con Iran Air”, añadió Mehdi Taj.

‘Todas las comodidades’

En Tijuana, una ciudad fronteriza cercana a San Diego, la delegación iraní disfrutará de “piscinas, servicios sanitarios, sala de ejercicio, restaurantes privados, todas las comodidades necesarias, con estándares muy buenos y modernos”, explicó el dirigente.

Las autoridades locales de Tucson, contactadas por la AFP, indicaron que no habían recibido ninguna confirmación por parte de la FIFA de que el campo base, donde se suponía que el equipo llegaría el 5 de junio, hubiera cambiado.

La FIFA, contactada por la AFP, no se pronunció por el momento.

La delegación iraní inició gestiones esta semana para la obtención de visas en Turquía, donde la selección nacional realiza actualmente su concentración de preparación para el Mundial 2026.

El vicepresidente de la Federación Iraní, Mehdi Mohammad Nabi, explicó el pasado martes que no tenía “la certeza de que todos los jugadores y el personal recibirán sus visados para Estados Unidos”, aunque se mostró confiado en un desenlace favorable.

Los responsables iraníes también mantuvieron fluidas conversaciones con la FIFA. Su presidente, Gianni Infantino, siempre aseguró que Irán disputaría como estaba previsto sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump también dio su OK, después de haber considerado en marzo que la selección de Irán no debería participar en la cita mundialista por su propia “seguridad”.

Estados Unidos y Canadá calificaron a la Guardia Revolucionaria Islámica, el brazo armado ideológico de Irán, de grupo terrorista, y sus miembros actuales o pasados tienen denegada la entrada a Estados Unidos.

A finales de abril, Mehdi Taj, antiguo miembro de este poderoso organismo, anuló su participación en el Congreso de la FIFA previsto en Vancouver. Alegó el “comportamiento insultante” de la policía de inmigración a su llegada a Canadá, en el aeropuerto de Toronto.