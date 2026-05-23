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Irán toma decisión a pocos días del Mundial 2026 y le dice no a Estados Unidos

La participación de Irán en el Mundial 2026 sigue rodeada de polémica e incertidumbre

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Por AFP
La Selección de Irán, aquí en un entrenamiento en su campamento en Antalya, Turquía, previo al Mundial 2026.
La Selección de Irán, aquí en un entrenamiento en su campamento en Antalya, Turquía, previo al Mundial 2026. (ORHAN CICEK/Anadolu via AFP)







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