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Irán confirma su participación en el Mundial, pero plantea 10 exigencias a Estados Unidos

La tensión política en Oriente Medio aumentó las dudas sobre la presencia iraní en la Copa del Mundo organizada en Norteamérica

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Por AFP
Aficionados de Irán animan a su selección antes del partido de la tercera ronda del Grupo A de las eliminatorias asiáticas de la AFC rumbo al Mundial 2026 de la FIFA entre Catar e Irán, en el estadio Jassim Bin Hamad, en Doha, Catar, el 5 de junio del 2025. (Foto de Noushad Thekkayil/NurPhoto). (Foto de Noushad Thekkayil / NurPhoto vía AFP)
La federación iraní pidió garantías migratorias y de seguridad antes de disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. (NOUSHAD THEKKAYIL/NurPhoto via AFP)







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