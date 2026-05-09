Irán confirma su participación en el Mundial, pero plantea 10 exigencias a Estados Unidos

La federación iraní pidió garantías migratorias y de seguridad antes de disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La Federación Iraní de Fútbol confirmó este sábado que su selección disputará el Mundial 2026. Sin embargo, pidió garantías a los países organizadores en medio de la tensión política y militar que afecta a Oriente Medio.

La federación indicó que Irán jugará el torneo, pero solicitó respeto a sus condiciones y preocupaciones. El Mundial se realizará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La situación tomó relevancia después de que Canadá negara el ingreso al presidente del fútbol iraní el mes pasado. Las autoridades migratorias tomaron esa decisión por sus presuntos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Canadá catalogó a ese grupo como organización terrorista en 2024.

La participación de Irán quedó bajo incertidumbre desde febrero. Ese mes inició una guerra en Oriente Medio tras ataques de Estados Unidos e Israel.

“Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones”, señaló la federación iraní en su sitio web.

El organismo también afirmó que el equipo competirá sin renunciar a sus creencias, cultura y convicciones.

El presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, Mehdi Taj, aseguró el viernes en televisión estatal que Teherán planteó diez condiciones para asistir al torneo.

Entre las exigencias destacan la entrega de visas para toda la delegación y garantías de respeto hacia el personal, la bandera y el himno nacional iraní.

Además, Irán pidió medidas estrictas de seguridad en aeropuertos, hoteles y trayectos hacia los estadios.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que los futbolistas iraníes serán bienvenidos en territorio estadounidense. No obstante, advirtió que algunos integrantes de la delegación podrían enfrentar restricciones migratorias por supuestos vínculos con el CGRI.

Taj insistió en que todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico deben recibir sus visas sin inconvenientes. Entre ellos mencionó a los futbolistas Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, quienes realizaron servicio militar relacionado con el CGRI.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán disputará sus partidos del Mundial en Estados Unidos según el calendario previsto.

La selección iraní planea instalar su campamento base en Tucson, Arizona.

Irán debutará el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles. Luego enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en Los Ángeles. Cerrará la fase de grupos contra Egipto el 27 de junio en Seattle.

La federación iraní sostuvo este sábado que ninguna potencia externa puede impedir la presencia del país en una Copa del Mundo para la que clasificó por mérito deportivo.

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