Puro Deporte

Irán aterriza en Turquía para preparar el Mundial 2026 y tramitar las visas

La Selección de Irán hará su campamento en Turquía, en medio de la polémica por su participación en el Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por AFP
Una mujer iraní camina cerca de un rótulo gigante para apoyar a la Selección de Irán antes del Mundial 2026, en la plaza Enghelab de Teherán.
Una mujer iraní camina cerca de un rótulo gigante para apoyar a la Selección de Irán antes del Mundial 2026, en la plaza Enghelab de Teherán. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Selección de IránGuerra en Irán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.