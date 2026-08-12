Puro Deporte

Inter Miami juega en la Leagues Cup, ¿qué pasa con Messi luego de su conmovedora carta?

Lionel Messi volvió a Miami tras el funeral de su padre y la carta en la que dejó entre signos de interrogación su futuro en el fútbol

EscucharEscuchar
Por AFP
Lionel Messi saluda a su compañero Lovens Delinois antes del partido entre Inter Miami y León de México, por la Leagues Cup, en el Nu Stadium de la Florida.
Lionel Messi saluda a su compañero Lovens Delinois antes del partido entre Inter Miami y León de México, por la Leagues Cup, en el Nu Stadium de la Florida. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lionel MessiJorge MessiInter MiamiLeagues Cup
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.