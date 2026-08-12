Inter Miami juega en la Leagues Cup, ¿qué pasa con Messi luego de su conmovedora carta?

Lionel Messi saluda a su compañero Lovens Delinois antes del partido entre Inter Miami y León de México, por la Leagues Cup, en el Nu Stadium de la Florida.

Miami, Estados Unidos. Recién aterrizado de vuelta desde Argentina, Lionel Messi está en el banco de suplentes este miércoles en el último partido del Inter Miami en la fase de grupos de la Leagues Cup frente al mexicano León.

El capitán albiceleste partió el martes por la noche hacia Miami después de asistir el domingo al funeral de su padre, Jorge Messi, cerca de Rosario.

Este miércoles, el astro argentino publicó una emotiva carta de despedida a su padre y representante en la que afirmó tener “bastantes dudas” de que vaya a seguir jugando al fútbol “mucho tiempo más”.

Messi, sin embargo, no perdió tiempo en ponerse a disposición del técnico Guillermo Hoyos para el último intento del Inter de avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup, torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana.

El cuadro floridano, que sin Messi perdió en la segunda fecha del sábado ante Monterrey (2-1), suma tres puntos y está obligado a ganar a León y esperar una combinación de resultados para avanzar a las eliminatorias.

Miami alineará de inicio al mediocampista argentino Rodrigo De Paul y el brasileño Casemiro pero tendrá las bajas en ataque de Luis Suárez, sancionado, y Germán Berterame, que se recupera de una contusión.

El partido inició a las 5:40 p. m. hora de Costa Rica.