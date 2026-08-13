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Inter Miami es eliminado de la Leagues Cup en un emotivo regreso de Messi

El público de Miami arropó a Lionel Messi en su primer partido luego de la muerte de su padre

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Por AFP
Lionel Messi conduce el balón en el Nu Stadium de Miami, en el partido entre el Inter Miami y el León de México por la Leagues Cup.
Lionel Messi conduce el balón en el Nu Stadium de Miami, en el partido entre el Inter Miami y el León de México por la Leagues Cup. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)







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