Inter Miami es eliminado de la Leagues Cup en un emotivo regreso de Messi

Lionel Messi conduce el balón en el Nu Stadium de Miami, en el partido entre el Inter Miami y el León de México por la Leagues Cup.

Miami, Estados Unidos. El Inter Miami quedó fuera este miércoles de la Leagues Cup 2026 al perder 3-2 ante el mexicano León en su último partido de la fase de grupos, en el que Lionel Messi recibió una enorme ovación en su regreso tras el funeral de su padre.

El capitán del Inter, que voló la noche del martes desde Argentina, ingresó como suplente en el inicio de la segunda mitad, cuando su equipo ganaba 1-0 y mantenía opciones de clasificar.

Con doblete del colombiano Daniel Arcila, León remontó hasta lograr un triunfo que lo convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de este torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana.

Con nueve puntos, la Fiera tomó la cabeza del grupo de la Liga MX, a la espera de conocer sus otros tres acompañantes a las rondas de eliminación directa.

El Inter, que estaba obligado a ganar y esperar otros resultados, se quedó con tres unidades y sin opciones de meterse entre los cuatro mejores de la llave de la MLS.

El torneo también perdió a otra de sus grandes figuras, el francés Antoine Griezmann, con la eliminación del Orlando City tras un empate 2-2 con Atlético San Luis.

En el caso del Inter, es la primera ocasión en que es apeado en la primera fase desde la ampliación de este torneo en 2023.

Ese año, el Inter conquistó el título de la mano de Messi, que acababa de aterrizar en la franquicia floridana acompañado de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

En 2025, Las Garzas avanzaron hasta la final. Allí fueron goleados 3-0 por Seattle Sounders, en un juego marcado por una trifulca tras su conclusión y por la que Luis Suárez fue suspendido para toda la edición de este año.

Esta temporada, el Inter ha dejado escapar ya dos trofeos, tras su eliminación a inicios de año en la Copa de Campeones de la Concacaf, y ahora se centrará en revalidar el título de la MLS.

León clasifica con remontada

Con pocas opciones de celebrar una clasificación, el público del Nu Stadium se centró el miércoles en arropar a Messi en este difícil periodo para el capitán.

Unas horas antes, el astro argentino publicó una emotiva carta de despedida a Jorge Messi, su padre y representante, en la que afirmó tener “bastantes dudas” de que vaya a seguir jugando al fútbol “mucho tiempo más”.

La Pulga, sin embargo, no perdió tiempo en ponerse a disposición del técnico Guillermo Hoyos para intentar recomponer el rumbo después de la derrota del sábado ante Monterrey.

La noche comenzó de cara para los locales cuando el joven estadounidense Daniel Pinter, titular por la ausencia de Suárez y del lesionado Germán Berterame, abrió el marcador en el minuto 42.

Hoyos dio ingreso tras el descanso a Messi para ampliar la ventaja pero fue León, que hasta entonces se había dedicado a defender, el que igualó con el primer tanto de Arcila en un fulminante contragolpe en el 50′.

El italiano Yannick Bright adelantó de nuevo al Inter en el 54′ pero el mexicano Juan Pablo Domínguez (61′) y de nuevo Arcila (83′) culminaron la voltereta mexicana.

Messi se mostró muy activo en el ataque local y tuvo su mejor ocasión para marcar en un tiro de esquina en el que el arquero Óscar García evitó un gol olímpico.