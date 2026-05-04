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Inter de Milán conquista el ‘Scudetto’ en Italia

A falta de tres jornadas, nadie puede alcanzar al Inter de Milán, que sustituye al Nápoli como campeón de Italia

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Por AFP
Marcus Thuram y Lautaro Martínez encabezan los festejos del Inter de Milán luego de conseguir un Scudetto más en la Serie A de Italia.
Marcus Thuram y Lautaro Martínez encabezan los festejos del Inter de Milán luego de conseguir un Scudetto más en la Serie A de Italia. (ISABELLA BONOTTO/Anadolu via AFP)







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