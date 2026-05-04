Inter de Milán conquista el ‘Scudetto’ en Italia

Marcus Thuram y Lautaro Martínez encabezan los festejos del Inter de Milán luego de conseguir un Scudetto más en la Serie A de Italia.

Milán, Italia. El Inter de Milán aseguró matemáticamente sin más demora su 21º título de campeón de la liga italiana y lo hizo además festejando ante sus tifosi, gracias a su victoria 2-0 en casa sobre el Parma, este domingo en la 35ª jornada de la Serie A.

Con 82 puntos, el Inter amplía a 12 puntos su ventaja sobre el Nápoles (2º, 70), que el sábado empató 0-0 en el campo del Como (5º) y que ya no podrá revalidar su Scudetto, ya que quedan apenas tres fechas -nueve puntos en juego- para el final del campeonato.

En el partido que coronó al Inter por tercera vez en seis años, el francés Marcus Thuram (minuto 45+1′) y el armenio Henrikh Mkhitaryan (80′) firmaron los tantos para permitir la fiesta en el estadio Giuseppe Meazza.

El título del Inter llevaba semanas cocinándose a fuego lento, en una temporada en la que pudo afrontar con una cómoda distancia el tramo final.

Empezó el curso siendo ya el primer líder de la Serie A, un honor que le duró solo una semana y al que siguieron dos derrotas. Alcanzó luego el primer puesto también por una semana en la 11ª jornada y a la tercera fue ya la vencida: se puso primero al término de la decimoquinta fecha y desde entonces pudo ir manteniendo el liderato jornada a jornada.

El objetivo ahora para el Inter será poder sellar el tercer doblete nacional de su historia (después de 2006 y 2010), ya que está clasificado para la final de la Copa de Italia, donde se medirá a la Lazio en el Olímpico de la capital el 12 de mayo.

El otro torneo italiano, la Supercopa, se había saldado con una decepción para los interistas, al caer en la tanda de penales de la semifinal ante el Bolonia, el pasado enero en Arabia Saudita.

Pero si hay un disgusto que empaña la temporada para el Inter es el vivido en la Liga de Campeones europea, un torneo donde fue finalista el pasado curso (derrota 5-0 ante el PSG en la final) y en el que esta vez quedó apeado por sorpresa en el playoff de acceso a octavos de final, ante el noruego Bodo/Glimt.

En cualquier caso, el rumano Cristian Chivu, que como jugador había ganado tres ligas italianas con el Inter, salda con muy buena nota su primera temporada en el banco del club, donde sustituyó a Simone Inzaghi.

El argentino Lautaro Martínez ha sido además el líder ofensivo de este Inter en el camino hacia el título, con 16 goles en esta Serie A, donde es el máximo anotador del torneo.