Integrante del cuerpo técnico de Alajuelense sufre por trágica muerte de un ser querido

Antes del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, Andrés Ramírez compartió en una historia de Instagram una noticia que lo impactó y que le duele en el alma.

El hijo de Óscar Ramírez todavía cree que es mentira que su buen amigo Rodrigo Fumero Espinoza, quien era vecino de San Antonio de Belén, haya perdido la vida de manera trágica en un accidente de tránsito.

Con un emoji de un corazón blanco, el analista de video compartió la nota luctuosa en la que se lee: “Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro amado Rodrigo. Gracias a quien en vida fuiste, nos dejas el corazón lleno de amor y enseñanzas. Que Dios te permita descansar en la eternidad, te extrañaremos”.

El amigo de Andrés Ramírez también tuvo su historial en el deporte, porque fue un atleta destacado en Juegos Nacionales. Además, integró el equipo de fútbol del Municipal Atenas.

Esta fue la historia que Andrés Ramírez compartió en su cuenta de Instagram, lamentando la muerte de su amigo Rodrigo Fumero. (Instagram Andrés Ramírez/Instagram Andrés Ramírez)

Según reportó La Nación en este artículo publicado este sábado por la mañana, Fumero tenía 24 años y el accidente ocurrió en El Coyol de Alajuela, alrededor de las 4 a. m.

El hombre conducía un vehículo cuando, por razones que se investigan, perdió el control, invadió el carril contrario y colisionó primero contra un camión y posteriormente contra un vehículo liviano. La víctima falleció en el sitio.

El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo para remitirlo a la Morgue Judicial y continuar con las investigaciones del caso.