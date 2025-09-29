Puro Deporte

Insólito: le intentaron hacer una Panenka y el arquero atajó el penal sentado

Rossi sorprendió al fútbol brasileño con una atajada memorable y volvió a ser clave para Flamengo tras su actuación en la Copa Libertadores

Por La Nación / Argentina / GDA
Creación de notas desde GDA y Cables dijo: El portero argentino de Flamengo, número 01, Agustín Rossi, celebró tras ganar la tanda de penales en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, disputado entre Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo (Brasil), en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 25 de setiembre de 2025. (Foto de Juan Mabromata / AFP)
Agustín Rossi atajó un penal sentado y fue decisivo en el triunfo de Flamengo sobre Corinthians en el Brasileirao. (JUAN MABROMATA/AFP)







