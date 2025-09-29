Insólito: le intentaron hacer una Panenka y el arquero atajó el penal sentado

Agustín Rossi atajó un penal sentado y fue decisivo en el triunfo de Flamengo sobre Corinthians en el Brasileirao.

El arquero argentino Agustín Rossi, actual figura de Flamengo, protagonizó una escena inolvidable al detener un penal sentado en el césped, durante el partido ante Corinthians, en el estadio Neo Química Arena de San Pablo.

La jugada ocurrió al minuto 14 del primer tiempo. El delantero Yuri Alberto buscó sorprender al rematar con un toque suave, pero Rossi lo esperó con serenidad y atrapó el balón sin levantarse. Después, le señaló con el dedo índice un gesto que dejó claro su mensaje: “a mí, no”.

Esta acción no resultó un hecho aislado. Tres días antes, el portero argentino había sido decisivo en la definición por penales que clasificó a Flamengo a las semifinales de la Copa Libertadores, tras eliminar a Estudiantes de La Plata. En ese juego atajó dos penales y dejó atrás un error previo que permitió el gol del equipo argentino.

Según reportes de medios brasileños, Rossi explicó que asumió su responsabilidad en el tanto rival, pero pidió confianza a sus compañeros porque se sentía seguro en la tanda. Sus atajadas ratificaron esa seguridad.

El domingo frente al Corinthians, Rossi lo volvió a demostrar. Además del penal detenido sentado, contuvo un mano a mano clave y cerró el primer tiempo con autoridad.

El medio Globo Esporte le otorgó una calificación de 8, mientras que la afición lo premió con un 9 en la votación popular. En su resumen, se destacó su penal atajado, una intervención milagrosa y su actuación segura en general.

En el segundo tiempo, Yuri Alberto tuvo su revancha. Marcó el 1-0 parcial con un disparo de zurda que provocó la euforia local. Sin embargo, fue amonestado por provocar a la afición visitante.

Flamengo reaccionó con fuerza. Primero igualó el marcador gracias a Giorgian De Arrascaeta. Luego, Luiz Araújo, tras una asistencia de Jorge Carrascal, selló la remontada.

El equipo carioca se llevó un triunfo valioso en el Brasileirao, y Rossi volvió a confirmar su lugar como figura.

