Turista murió al caer 200 metros en una montaña tras intentar tomarse una selfie: video

Intentó capturar una imagen en la nieve, se soltó de la cuerda de seguridad y cayó por una de las montañas más peligrosas de China

Por O Globo / Brasil / GDA
El hombre cayó 200 metros al intentar una selfie en el Monte Nama. El grupo no tenía permiso oficial para la expedición.
El hombre cayó 200 metros al intentar una selfie en el Monte Nama. El grupo no tenía permiso oficial para la expedición. (@volcaholic1/X)







