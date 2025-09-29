Turista murió al caer 200 metros en una montaña tras intentar tomarse una selfie: video

El hombre cayó 200 metros al intentar una selfie en el Monte Nama. El grupo no tenía permiso oficial para la expedición.

Un montañista de 31 años falleció tras caer por una pendiente de aproximadamente 200 metros en el Monte Nama, en la provincia de Sichuan, China.

El accidente ocurrió cuando el hombre se encontraba junto a su grupo en plena ruta hacia la cima del pico de 5.588 metros, ubicado en el macizo del Monte Gongga, una de las regiones más extremas para el montañismo en el país asiático.

Se soltó de la cuerda para fotografiarse

Según informaron medios locales, el turista se desenganchó de la cuerda de seguridad en una zona nevada, cerca de una fosa, con el propósito de capturar una selfie con el paisaje. Al intentar levantarse, perdió el equilibrio y cayó por la empinada ladera cubierta de hielo.

El momento del accidente fue grabado en video por otros miembros de la expedición. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales chinas.

Cuerpo hallado horas después

El grupo localizó el cuerpo horas más tarde a una altitud de 5.300 metros, pero las autoridades no revelaron su identidad.

Las autoridades confirmaron que el grupo no registró oficialmente la expedición, un requisito obligatorio para realizar ascensos en esa región. Este trámite permite activar protocolos de emergencia en caso de accidentes o extravíos.

Autoridades señalan omisión como riesgo crítico

La Secretaría Municipal de Educación y Deportes de Kangding calificó la falta de registro como un factor de riesgo crítico.

El Monte Nama es considerado un terreno de alta complejidad técnica, con zonas de hielo, grietas y altitudes extremas. Estas condiciones se agravan durante el invierno, incluso para alpinistas con experiencia.

