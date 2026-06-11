Puro Deporte

Insólito en el Mundial 2026: presidente ordena bajar el precio de la cerveza

La bebida costará un 20% menos durante poco más de un mes

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Por Milton Montenegro y AFP

Es una de las bebidas alcohólicas más populares y, con ocasión del Mundial de Norteamérica 2026, el presidente ordenó bajarle el precio a la cerveza.








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Mundial 2026Ecuador
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

AFP

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