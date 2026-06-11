Insólito en el Mundial 2026: presidente ordena bajar el precio de la cerveza

Es una de las bebidas alcohólicas más populares y, con ocasión del Mundial de Norteamérica 2026, el presidente ordenó bajarle el precio a la cerveza.

La medida regirá durante el torneo y se extenderá hasta el 19 de julio. Durante este periodo, las cervezas costarán un 20% menos.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, anunció la medida antes de que comenzara la Copa del Mundo.

“Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial”, expresó el mandatario en un acto público para la entrega de obras viales en la localidad costera de El Empalme (suroeste).

“De esa manera va a bajar el precio de la cerveza más del 20%”, agregó Noboa en medio de aplausos de pobladores.

📍Durante el Mundial 2026, la cerveza y otras bebidas de moderación estarán exentas del ICE, anunció el presidente Daniel Noboa. La medida estará vigente hasta el 19 de julio y busca reducir sus precios. pic.twitter.com/e2mAyu9kDe — Politics Ec (@politicsecu) June 11, 2026

El ICE es un impuesto que se aplica a determinados bienes, entre ellos las bebidas alcohólicas. En el caso de la cerveza, la carga tributaria se calcula con base en los litros de alcohol puro que contiene cada producto.

El debate sobre el ICE a las bebidas alcohólicas no es nuevo. En varias ocasiones, sectores de la industria licorera han solicitado una reducción de este impuesto con el argumento de que una menor carga tributaria ayudaría a enfrentar el contrabando.

En su quinta participación mundialista, la selección ecuatoriana integra el Grupo E del certamen con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, bajó el precio de la cerveza y dijo: "Cada uno de ustedes va a poder disfrutar del Mundial de la mejor forma". (MARCOS PIN, Marcos PIN /AFP)

Luciendo la camiseta amarilla de la Tricolor, que hará su debut el domingo ante Costa de Marfil, el gobernante dijo que “todo el mundo ya está, en su cabeza, más en el fútbol que en cualquier cosa y es normal, este es un país futbolero, este es un país que le gusta estar con amigos, con familiares, viendo los partidos”.

“Nosotros vamos de parte del gobierno también a dar un apoyo extra durante el Mundial” con la eliminación temporal de impuestos a las bebidas de moderación, entre ellas el vino, dijo el mandatario.

Noboa tiene previsto viajar este jueves a Estados Unidos en visita oficial hasta el próximo lunes, cuya agenda aún no ha difundido el gobierno.

“Cada uno de ustedes va a poder disfrutar de un Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos”, señaló.