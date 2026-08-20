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Insólito: Aficionados alemanes harán protesta masiva contra el VAR

Los aficionados de equipos alemanes explotan contra el videoarbitraje en los partidos y alistan medidas para protestar

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Por AFP
Un árbitro alemán acude al VAR en el partido de la Bundesliga entre el FC Augsburg y el VfB Stuttgart, en marzo pasado.
Un árbitro alemán acude al VAR en el partido de la Bundesliga entre el FC Augsburg y el VfB Stuttgart, en marzo pasado. (HARRY LANGER/dpa Picture-Alliance via AFP)







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