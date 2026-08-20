Insólito: Aficionados alemanes harán protesta masiva contra el VAR

Un árbitro alemán acude al VAR en el partido de la Bundesliga entre el FC Augsburg y el VfB Stuttgart, en marzo pasado.

Berlín, Alemania. Aficionados alemanes de fútbol planean una amplia campaña de protestas contra la tecnología de videoarbitraje durante los partidos de primera ronda de Copa de Alemania, este fin de semana.

El jueves, agrupaciones de hinchas de clubes de todo el país compartieron comunicados firmados de forma conjunta críticos con el VAR, y pidiendo la abolición de esta tecnología.

Se prevé que estos grupos de aficionados lleven a cabo una acción de protesta en los partidos, el primero de ellos este viernes.

Titulado “El VAR está robándonos la felicidad del fútbol”, en el comunicado se afirma que el VAR ha “destruido el momento más emocional del juego”.

“En lugar de la felicidad espontánea tras un gol, ahora hay dudas sobre una posible revisión”, añadieron.

“Queremos volver permanentemente a ese estado y por ello pedimos la aobolición de la Asistencia de Video Arbitraje en el fútbol alemán”, fue la petición directa.

El fútbol alemán tiene una larga tradición de activismo por parte de sus aficionados, con protestas habituales en las últimas temporadas contra las horas de los partidos y acuerdos de inversores.

Debido a varias complejidades, el VAR no se utiliza en la primera ronda de la Copa de Alemania. Esta temporada, esa tecnología se aplicará a partir de la segunda ronda.

Stuttgart y Eintracht Fráncfort comienzan su recorrido en Copa contra rivales de divisiones inferiores el viernes, mientras que el vigente campeón Bayern Múnich juega el 2 de setiembre ante otro rival modesto, el Osnabrück de tercera división.