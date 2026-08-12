Puro Deporte

¿Era penal? Esto dice la Comisión de Arbitraje sobre polémica mano en partido Herediano vs. Alajuelense

En Herediano reclamaban penal por una mano en el área de Yeison Molina. Vea cuál fue el veredicto tras el análisis respectivo

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Herediano vs. Alajuelense
La Comisión de Arbitraje dio su veredicto sobre una de las acciones más polémicas en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseHeredianoVARArbitrajeApertura 2026Herediano vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.