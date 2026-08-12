¿Era penal? Esto dice la Comisión de Arbitraje sobre polémica mano en partido Herediano vs. Alajuelense

La Comisión de Arbitraje dio su veredicto sobre una de las acciones más polémicas en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

Una de las acciones más polémicas en el triunfo de Liga Deportiva Alajuelense ante Herediano se dio en el minuto 54, cuando los florenses reclamaban penal.

Marcel Hernández está convencido de que la pena máxima debió sancionarse a favor del Team, luego de que la pelota le pegó en la mano al defensor rojinegro Yeison Molina.

La decisión de los árbitros fue continuar el juego, pues su decisión es que no era penal. ¿Qué dice la Comisión de Arbitraje?

Este miércoles, una de las acciones con audio y video del VAR que se liberaron tras la jornada 3 del Torneo de Apertura 2026 corresponde precisamente a esa situación.

La Comisión detalla que a los 54 minutos se produce una disputa por el balón dentro del área penal de Alajuelense y que en el desarrollo de la acción, Marcel Hernández juega el balón, “el cual impacta directamente en el brazo derecho del defensor”.

También dice que los árbitros en campo consideran que el brazo del defensor se encuentra en “una posición natural” y justificable en relación con el movimiento de su cuerpo, sin que exista una acción adicional o deliberada para ocupar un espacio antinatural.

“Por esta razón, determinan correctamente dar continuidad al juego. El VAR inicia la revisión protocolar de la acción utilizando las diferentes cámaras y ángulos disponibles, encontrando consideraciones técnicas que respaldan la decisión tomada en campo”, citó la Comisión.

Además, en la explicación, insiste en que el defensor no asume un riesgo adicional con la posición de su brazo, “ya que esta responde a la mecánica natural de su movimiento corporal”.

“Resulta relevante observar que el movimiento mecánico del defensor es similar al realizado por el propio atacante durante la disputa, lo que refuerza la consideración de que la posición es natural y consecuencia del movimiento corporal propio de la acción.

”En consecuencia, no se configura una infracción por mano sancionable, siendo correcta tanto la decisión adoptada por los árbitros en campo de permitir la continuación del juego como del VAR al confirmar mediante su revisión que no existían elementos para recomendar una revisión en campo”, concluyó la Comisión.

La otra acción que se revisó y de la cual se liberaron los audios del VAR se dio en el partido entre Cartaginés y Sporting, cuando los albinegros acusaron a Diego González por taparse la boca en el minuto 90+5.

Según la Comisión, el VAR inició la revisión y que no encontró evidencia de que la situación denunciada haya ocurrido.

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