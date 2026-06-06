Inglaterra venció a Nueva Zelanda y ahora enfrentará a Costa Rica en su último amistoso previo al Mundial

El delantero Harry Kane (9) celebra con sus compañeros, la anotación que le dio a Inglaterra la victoria frente a Nueva Zelanda.

La Selección de Inglaterra, que enfrentará Costa Rica el próximo miércoles 10 de junio, se impuso por un ajustado 1-0 a Nueva Zelanda en su penúltimo ensayo de cara al Mundial 2026, disputado este sábado en Tampa, Florida, Estados Unidos.

Los ingleses cerrarán su preparación precisamente frente a la Tricolor este miércoles 10 de junio en Orlando, Florida, a las 2 p. m. (hora de Costa Rica).

Las selecciones mayores de Costa Rica e Inglaterra se enfrentarán por tercera ocasión en su historia. La primera fue en el Mundial de Brasil 2014, durante la fase de grupos, cuando igualaron 0-0 el 24 de junio en el estadio Mineirão, de Belo Horizonte.

La segunda confrontación se produjo el 7 de junio de 2018, cuando los europeos derrotaron a la Sele por marcador de 2-0 en un amistoso de preparación para el Mundial de Rusia 2018, disputado en el estadio Elland Road, en Leeds, Inglaterra.

Para Costa Rica será su segundo partido de la fecha FIFA de junio y el cuarto bajo el mando del argentino Fernando Bocha Batista, luego de caer el pasado 1 de junio ante Colombia por marcador de 3-1. En sus tres presentaciones anteriores, el estratega sudamericano todavía no conoce la victoria al frente del combinado nacional.

En esos encuentros, Costa Rica empató 2-2 con Jordania, perdió 5-0 ante Irak y cayó 3-1 frente a Colombia.

El conjunto inglés, campeón del mundo en 1966 y subcampeón de las dos últimas Eurocopas, Inglaterra 2020 y Alemania 2024, llega como una de las selecciones favoritas al título y compartirá grupo con Panamá en la cita mundialista.

El veterano delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, fue el autor del único gol del partido frente a Nueva Zelanda al rematar de cabeza un centro de Djed Spence, lateral del Tottenham, en el minuto 45+2.

Kane, máximo goleador histórico de Inglaterra, elevó su registro a 79 anotaciones en 113 partidos internacionales.

La conexión entre el capitán inglés y Spence reflejó la combinación de titulares habituales y suplentes utilizada por el entrenador Thomas Tuchel, quien sustituyó a los 11 jugadores titulares durante el descanso, incluido el portero, según informó la Agencia AFP.

El conjunto inglés, dirigido por el alemán Tuchel, se prepara para las exigentes condiciones climáticas que enfrentará durante la Copa del Mundo.

“Va a ser duro. Esperemos que sea un Mundial largo. Habrá muchos viajes y mucha adversidad por el calor y la humedad. Nuestra tarea es mantener la calma, tener paciencia y adaptarnos a las circunstancias”, declaró Tuchel en conferencia de prensa.