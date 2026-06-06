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Inglaterra venció a Nueva Zelanda y ahora enfrentará a Costa Rica en su último amistoso previo al Mundial

Las selecciones de Inglaterra y Costa Rica, se medirán por tercera ocasión en su historia

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Por Juan Diego Villarreal y AFP
TAMPA, FLORIDA - JUNE 06: Harry Kane #9 of England celebrates scoring his team's first goal with teammates during the international friendly match between England and New Zealand at Raymond James Stadium on June 06, 2026 in Tampa, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El delantero Harry Kane (9) celebra con sus compañeros, la anotación que le dio a Inglaterra la victoria frente a Nueva Zelanda. (RICH STORRY/Getty Images via AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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