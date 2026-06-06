El compromiso que Fernando Batista quiere con la Selección de Costa Rica

Fernando Batista no quiere a nadie relajado en la Selección de Costa Rica, ni siqueira se da licencias él mismo.

Fernando Bocha Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, externó a sus superiores en el Proyecto Gol de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) su preocupación por el nivel de compromiso con la camiseta de la Selección Nacional. Ante esta situación, el técnico decidió demostrar con acciones lo que espera de quienes representan a la Tricolor.

Batista determinó que, a partir de ahora, dedicará tiempo cada semana, junto con su cuerpo técnico, a trabajar de manera específica con jugadores de la Selección Sub-20, con el objetivo de prepararlos para una futura transición hacia la Selección Mayor.

El estratega se enfocará en aspectos tácticos, fortalecimiento físico y, sobre todo, en conceptos fundamentales relacionados con las posiciones que desempeña cada futbolista.

Tras los acontecimientos de las últimas semanas, en las que la Selección se vio afectada por distintos episodios disciplinarios, el entrenador pretende enviar un mensaje claro: si algún jugador no se adapta a la dinámica que exige el cuerpo técnico, existen otras opciones en proceso de formación.

La Tricolor perdió para esta fecha FIFA a Alejandro Bran, Warren Madrigal, Kenneth Vargas y Álvaro Zamora. Los primeros tres fueron separados del grupo luego de verse involucrados en una salida nocturna durante la madrugada del primer día de concentración, situación que derivó en un conflicto que terminó con el vehículo de Bran impactado por disparos.

Por su parte, Zamora acordó ser desconvocado para el partido del próximo 10 de junio, a las 2 p. m., frente a Inglaterra, luego de comunicarle al cuerpo técnico que no se encontraba completamente enfocado debido a la cercanía de su matrimonio.

Una vez concluya la fecha FIFA de junio, Fernando Batista se dedicará de lleno al trabajo con las nuevas generaciones del fútbol costarricense. El entrenador no solicitó vacaciones ni períodos de descanso, pues pretende dejar claro que su compromiso con la Selección Nacional está por encima de cualquier cuestionamiento.

Ese mismo nivel de entrega es el que espera de cada futbolista que vista la camiseta del Equipo de Todos.