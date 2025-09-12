¡Indignado! Rúben Neves estalla en furia con revista por insinuar romance con la viuda de Diogo Jota

Esta es la portada de una revista de Portugal que molestó por completo a Rúben Neves, al afirmar que la fotografía está sacada de contexto.

Rúben Neves, mediocampista portugués y uno de los mejores amigos de Diogo Jota, explotó en furia contra una revista portuguesa tras la publicación de una fotografía que insinuaba que tenía un supuesto romance con Rute Cardoso, la viuda del jugador del Liverpool que murió trágicamente.

El mundo del fútbol aún se recupera del impacto causado por el accidente automovilístico que acabó con la vida de Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André, a inicios de julio.

LEA MÁS: Liverpool pagará el contrato completo de Diogo Jota a su familia tras la trágica muerte

La conmoción fue total y entre los más afectados estaba Neves, quien asistió al funeral y recientemente le rindió un emotivo homenaje a su amigo del alma, con un tatuaje en la pierna, celebrando la amistad que compartían.

Rúben Neves, quien mantiene una relación sólida con su esposa Débora Lourenço desde hace más de 11 años, ha sido una presencia constante de apoyo para Rute Cardoso y la familia de Jota desde el accidente.

Ella se había casado con Diogo Jota apenas unos días antes de la tragedia. Fruto de ese amor de años nacieron tres hijos.

Rúben Neves decidió llevar siempre con él a Diogo Jota. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Pero el escándalo explotó el miércoles pasado, cuando la revista TV Guia publicó un artículo titulado “Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”.

LEA MÁS: Funeral de Diogo Jota y André Silva: Multitud acompañó a sus padres y a Rute Cardoso

La portada iba ilustrada con una imagen que daba a entender que Neves y Rute estaban a punto de besarse.

Según Rúben Neves, la fotografía fue tomada justo antes de un abrazo o de un beso en la mejilla.

“Siempre he creído en lo bueno de las personas, aunque me han advertido que no lo haga. Me he equivocado, pero nunca deseo el mal a nadie. La persona que decidió poner esta foto en la portada no merece ser feliz, del mismo modo que la elección de esa imagen no fue acertada”, escribió Rúben Neves en un mensaje publicado en Instagram, como respuesta a la publicación.

LEA MÁS: La promesa de Diogo Jota a sus tres hijos meses antes del fatal accidente: ‘Quiero ser el mejor padre’

Dentro de su enojo, también quiso dejar algo claro y evitar otros malos entendidos, al tiempo que hacía una fuerte crítica contra la revista.

“La elección de esta foto es tan infeliz como la persona que la eligió. Mi esposa y yo llevamos más de 11 años juntos, felices, con una familia de la cual me siento orgulloso. Nunca en 11 años nos hemos visto envueltos en ninguna polémica. Siempre hemos intentado ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible”.

Diogo Jota y Rúben Neves eran mejores amigos. (Instagram/Instagram)

Neves añadió que tanto la foto como la decisión de publicarla por parte de ese medio de comunicación resultan “desafortunadas” y con sus palabras despedazó a esa revista dedicada a temas del corazón: “Respeto que todos tengan su trabajo y quieran dar lo mejor de sí, pero no respeto a quienes no respetan a los demás”.

Subrayó además que su relación con Rute es de amistad sincera y apoyo, no romántica, destacando su compromiso con su esposa y su familia.

“Estoy orgulloso de la mujer y de la familia que tengo. Estamos también orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado. Ella sabe que estamos aquí para lo que necesite. Gracias”, apuntó el futbolista.

Diogo Jota estaba feliz y orgulloso por la familia que formó con Rute Cardoso, su compañera de toda la vida, con quien se casó el 22 de junio. (Instagram Diogo Jota/Fotografía)

Rúben Neves y Diogo Jota jugaron juntos en el Porto, Wolverhampton y la selección de Portugal, acumulando 164 partidos lado a lado.

Tras la muerte de su amigo, Neves decidió que vestirá el dorsal 21 de Jota con la selección portuguesa para honrarlo; mientras que el Liverpool retiró el dorsal 20 en homenaje al delantero.