Ídolo de Saprissa la emprende contra Mariano Torres en Fox: ‘Él no es doña toda’

¿Qué va a pasar con Mariano Torres en el Deportivo Saprissa? Al capitán de la “S” se le acabó el contrato. El propio argentino había dicho que cuando se terminara el campeonato hablarían y que tomarían la mejor decisión. Y el momento se acerca.

“Creo que es un líder, lastimosamente las actitudes que últimamente ha tomado, que no es nuevo, sino es reincidente en las reacciones, él no es doña toda, como un término que no me gusta usar, pero lo voy a usar. Es un jugador que tiene que hacer bien su trabajo”, apuntó un crítico Marco Rojas en declaraciones a Fox, quien es considerado un ídolo en Saprissa.

En una nota de ese medio, se destaca que durante la fase regular del Torneo de Clausura 2026 que acaba de ganar el Club Sport Heredino, Mariano Torres registró 5 goles, 6 asistencias, sirvió 2,9 pases clave por partido y un 80% de precisión en pases en 18 partidos.

Pero después de eso, se perdió tres partidos por la sanción que le impuso el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, debido a su error en la última fecha de la fase regular, cuando reaccionó en la cancha a los problemas que se presentaban en las gradas y el comisario lo acusó, al igual que a Fidel Escobar.

El altercado quedó captado en las tomas de la televisora oficial y el castigo fue, según el Tribunal, al tratarse de la “primera vez que insulta, provoca, ofende, amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido”.

Tras esa sanción, Mariano Torres apareció en un video dando su versión y ahí confesó que estaba con bronca: “El partido estaba parado y nos habían dicho que hasta se podía suspender. Nosotros lo que más queríamos era, primero, defender a nuestra gente porque vimos mujeres en el piso, niños y familiares de algunos compañeros. Entonces, uno se pone un poco nervioso dentro de la cancha”.

El periodista Alonso García, de Fox, le consultó a Marco Rojas si la camisa de Mariano Torres se debería colgar junto a la de otros ídolos morados, como la suya. Y el exportero respondió de manera tajante: “No”.

“Hay otros que deberían de tomar en cuenta, no digo que no tenga calidad, pero tenemos a (Asdrúbal) Yuba Paniagua, por favor. Tenemos a un Hernán Morales, más ahí a un Álvaro Murillo. Hay mucho jugador que a Saprissa le dio nombre”, aseguró Marco Rojas.

Marco Rojas sobre Mariano Torres:



“Él no es doña toda” y destaca que no deberían de colgarle la camiseta #20 en lo más alto en la ‘Cueva’. pic.twitter.com/LxTVH8hUZS — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) May 19, 2026

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