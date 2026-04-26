Mariano Torres destapa su futuro: qué hará cuando se retire de Saprissa

Mariano Torres llegó en junio del 2016 al Deportivo Saprissa, para muchos el mejor extranjero en la historia del club.

Jugó en Austria, Chile, Bolivia y se convirtió en ídolo de Saprissa, considerado por muchos el mejor extranjero en la historia del club. Mariano Torres firmó para los morados en junio del 2016 y, una década después, el argentino sabe que el momento de decir adiós se aproxima.

Mariano no ha dado una fecha a su partida, pero en el pódcast de Anthony Porras, en su programa de YouTube “Entre la Pitón y la Pared”, dijo que no se ve jugando todo el otro año completo.

Torres ya definió lo que hará una vez que cuelgue los botines y hasta se está preparando para su siguiente paso.

“Con algunos compañeros estamos haciendo el curso de entrenador, dentro de poco lo terminamos”, dijo Mariano, quien apunta a seguir en el fútbol como entrenador, aunque añadió que no lo tiene claro todavía, sobre todo cuando Anthony Porras le preguntó si en el futuro se ve dirigiendo a Saprissa.

“También sé que es jodido el tema de entrenador porque no es fácil ponerte ese traje y que en tres partidos te vaya mal y que se te venga todo abajo en un lugar que uno tanto quiere y que tanto ama. Entonces, no es fácil, pero todavía no sé bien, no lo tengo claro”, indicó Mariano, quien sí tiene en mente lo que hará unos días después de retirarse.

“En primera instancia me voy a ir a Argentina, quiero disfrutar cosas que no he podido durante todos estos años lejos de mi país, pero Costa Rica es un país al que le estoy agradecido. Un país que me encanta, un país que ya lo he dicho que cuando me iba de vacaciones venía con ganas porque venía a una nación linda, un país que me trata bien, que no me había pasado en otros lugares y donde me siento muy cómodo”, destacó Mariano Torres.

Pero más allá de empezar a pensar en el retiro, en qué hacer, dónde ir o dónde quedarse, Mariano sabe que todavía le quedan algunos meses de fútbol.

“Todavía quiero disfrutar este tiempo porque la paso muy bien, porque tenemos un grupo muy lindo y disfrutamos, sobre todo los más grandes, que sabemos que no nos queda mucho y disfrutamos de vestir esta camiseta, de estar en ese vestuario, de estar en esa cancha”, opinó Mariano.

Mariano Torres quiere disfrutar lo que le resta como profesional y después viajar a Argentina. (Jose Cordero/José Cordero)

El capitán de Saprissa quiere disfrutar como lo hace en la cancha o en su entorno, cuando se refugia con su familia.

“No soy de salir mucho, sino de estar en casa, de disfrutar de mi familia y de ver mucho fútbol. Yo sé que a mi familia la vuelvo loca en ese sentido o me tiene que aguantar, más bien, porque paso en mi casa viendo fútbol. Al final es mi trabajo y sé que de esa forma también uno aprende mirando. Siempre fui un apasionado del fútbol y de los autos de carrera”, contó Mariano Torres.

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