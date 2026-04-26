Mariano Torres habla como pocas veces y deja entrever su retiro en Saprissa

Una de las preguntas que más le hacen a Mariano Torres, capitán de Saprissa, es si va a renovar o hasta cuándo seguirá en el club. Eso es constante con él cada vez que atiende a la prensa después de algún partido.

El tema sigue presente porque Torres finaliza contrato el próximo mes y, ante la interrogante, Mariano siempre responde: “Ya veremos, vamos a ver al final”, o a veces dice: “Tengo que ver cómo me siento, pero lo hablaremos al final”.

El argentino fue el invitado al programa del periodista Anthony Porras, “Entre la Pitón y la Pared”, que se transmite en el canal de YouTube de Josué Quesada, y el capitán saprissista, quien el próximo mes cumple 39 años (“no me lo recuerdes”, le dijo a Anthony), dejó claro que ya piensa en el retiro y en cuándo podría dejar de jugar.

“No me veo jugando mucho más; o sea, es que si el otro año es todo el año y jugando, no, no me veo”, resaltó Mariano, a lo que Anthony le repreguntó si jugará con Saprissa hasta diciembre.

“Vamos a ver, vamos a ver. No sé, vamos a ver cuando termine el campeonato”, indicó Mariano.

Torres comentó que físicamente se siente bien, pero lanzó una frase interesante: que seguiría si está bien de la cabeza, y Porras le consultó a qué se refería.

“De lo que conlleva ser, en este caso, el capitán de Saprissa, ser extranjero, estar 10 años consecutivos jugando con esta camiseta, la presión de la gente, la presión de afuera, y no es para nada fácil mantenerlo durante 10 años. Entonces, en ese sentido me refiero”, señaló Mariano.

El argentino expresó que este tema lo habla con Erick Lonis, pide consejo a José Francisco Porras y hasta a Hernán Medford.

“Me pueden aconsejar muy bien y me pueden hacer ver una realidad que tal vez uno no ve. Mientras estemos de acuerdo y el rendimiento sea el óptimo y, sobre todo, como dije recién, estar preparado de la cabeza para seguir soportando”, manifestó Mariano, quien destacó que no se quedará en Saprissa solo por el nombre, solo por ganarse un salario o solo por ser Mariano Torres.

“Obviamente es un trabajo, es un salario que te asegura y todo, pero yo no quiero tener un salario en Saprissa solo por ser Mariano. Eso lo tengo bien claro y se lo he dejado claro a Erick Lonis en su momento. No quiero jugar por el nombre y no quiero ganarme la plata por ser Mariano y por lo que he logrado. Si sigo y si me quedo, es porque estoy rindiendo y porque estoy ayudando al equipo”, mencionó Mariano.

Mariano Torres dijo que mentalmente llevar el peso de ser el capitán del Deportivo Saprissa no es fácil. Aquí junto a Kendall Waston, otro de los capitanes del club. (Jose Cordero/José Cordero)

El “ché” añadió que no desea defraudar a la gente ni seguir en el club solo por cobrar y sin rendir en el rectángulo de juego.

“La gente me da mucho cariño y yo lo entiendo: que me pidan que les firme un brazo para tatuarse o que vengan a enseñarme que se tatuaron mi nombre, o que tengan una foto mía, para mí es una locura, es demasiado. Nunca imaginé que en 2016, cuando llegué aquí, la gente se fuera a tatuar mi nombre o que pasaran todas las cosas buenas que pasaron. Soy consciente y debo entregarme a dar lo mejor, a rendir; no es estar por estar”, resaltó Mariano Torres.

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