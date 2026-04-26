Puro Deporte

Mariano Torres habla como pocas veces y deja entrever su retiro en Saprissa

El capitán morado termina contrato y cumplirá 39 años el próximo mes, por lo que analiza los pasos a seguir

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Por Milton Montenegro

Una de las preguntas que más le hacen a Mariano Torres, capitán de Saprissa, es si va a renovar o hasta cuándo seguirá en el club. Eso es constante con él cada vez que atiende a la prensa después de algún partido.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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