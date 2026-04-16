Puro Deporte

Mariano Torres le responde con todo a Leonel Moreira y vuelve a referirse al torneo más importante

El capitán morado destacó el trabajo del equipo en la obtención del título del Torneo de Copa

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Por Milton Montenegro

Mariano Torres, capitán de Saprissa, fue de los más buscados por la prensa, luego de que la escuadra morada ganó el título del Torneo de Copa.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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