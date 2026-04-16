Mariano Torres le responde con todo a Leonel Moreira y vuelve a referirse al torneo más importante

Mariano Torres, capitán de Saprissa, fue de los más buscados por la prensa, luego de que la escuadra morada ganó el título del Torneo de Copa.

Igual que sus compañeros, el argentino, quien ingresó de cambio al partido, estaba contento con la obtención del cetro, tras vencer 1-3 a Sporting.

Se refirió a la importancia de llevar una copa más a las vitrinas de la institución y le envió un mensaje a Leonel Moreira, arquero de Sporting, quien desde la banca observó cómo a su escuadra se le evaporó la opción de lograr el primer cetro en el fútbol nacional.

Mariano no dio nombres, nunca se refirió directamente a Leonel Moreira, pero estaba claro que sus palabras fueron como un dardo al guardameta albinegro.

“No es el torneo más importante, pero lo ganamos, no nos bailaron y lo ganamos”, dijo Mariano, quien de esta forma recordó las palabras de Moreira en el partido anterior entre morados y los de occidente, disputado en el Estadio Ricardo Saprissa, donde Sporting ganó 1-2.

Eso fue a inicios del mes anterior, cuando Sporting se impuso con goles de Giancarlo González, mediante un penal, y de Alex López, quien aprovechó una desconcentración de la defensa morada para sentenciar el partido.

Al dirigirse hacia los camerinos, el guardameta expresó: “Qué lindo es venir a ganar y bailarlos”, luego de que su equipo lograra remontar el encuentro.

Mariano no olvidó la frase y, en el partido más importante en la historia de Sporting —en el que podían ganar algo—, se la devolvió.

Luego, Torres prefirió resaltar el trabajo de todo el grupo, sobre todo el de los jóvenes.

“Es una copa, no había tenido la oportunidad de ganar este torneo y es algo lindo para el equipo y la institución, porque participaron muchos chicos de la cantera, y estoy muy contento por todos ellos”, dijo Mariano.

“El clásico es un partido importante para los objetivos que queremos", dijo Mariano Torres, capitán de Saprissa, de cara al juego del próximo domingo en Alajuela. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El capitán les expresó a los muchachos que aprovechen la oportunidad y la disfruten, sobre todo cuando se trata de una final.

“Esto no se da siempre, y si hay opción de jugar una final de copa y de hacer un gran partido, eso les puede abrir muchas puertas. Los jóvenes estuvieron a la altura de esta camiseta y eso es bueno para ellos”, destacó Mariano.

El capitán morado también se refirió al gol de Tomás Rodríguez y al momento que vivió, pues lloró al festejar la tercera conquista, el tanto que selló el título contra Sporting.

“Estaba muy emocionado, porque no se le daba el gol y se le dio. Él estaba trabajando e insistiendo de la misma forma, aunque no se le daba el tanto. Muy bien por él”, señaló Mariano.

Y sobre lo que viene, el duelo del próximo domingo de visita ante Alajuelense, Mariano indicó que van con la motivación al tope.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, levantó el trofeo que acredita al club, campeón del Torneo de Copa. (Jose Cordero/José Cordero)

“El clásico es un partido importante para los objetivos que queremos. Teníamos la final de copa y el técnico tenía que decidir la cantidad de jugadores a traer; unos se quedaron y los que vinieron al partido fueron importantes. Los chicos van por buen camino y no hay que volverse locos con ellos; no se puede tirarlos muy arriba ni muy abajo”, expresó Mariano Torres.

Saprissa visita el próximo domingo a la Liga; el clásico será a las 5 p.m., juego en el que los manudos están obligados a ganar porque están fuera de la zona de clasificación.

Alajuelense es quinto con 22 puntos, superado por Liberia, que es cuarto con 24. Saprissa es segundo con 27 unidades, a cuatro de Herediano, líder con 31.

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