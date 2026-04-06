Mariano Torres logró algo gigante en el juego de Saprissa contra Pérez y casi nadie lo notó

Mariano Torres, capitán de Saprissa, no solo abrió la cuenta al minuto 84 del partido contra Pérez Zeledón, sino que logró un récord que casi nadie notó en el estadio morado.

Parecía que los generaleños se llevaban el 0-0, pero Mariano disparó —esta vez con la derecha, no con su zurda— y superó la resistencia de los sureños. Se abrió la lata y, en cuestión de 12 minutos, su equipo goleó 4-0.

“Ganar así da mucha confianza, porque venimos haciendo muy buenos partidos. Cuando ganás jugando de buena forma, como lo hicimos contra Pérez Zeledón, da mucha confianza para todo lo que viene. No es lo mismo ganar cuando hacés un juego más o menos o mal, que vencer como lo hicimos, superando ampliamente al rival, y eso da mucha confianza”, dijo Mariano al final del partido.

Pero ¿qué logró Torres con su anotación, el 1-0 del compromiso?

Gerardo Coto Cover, periodista y estadígrafo, destacó que el tanto del argentino fue el gol número 3.000 de Saprissa jugando como local desde 1949. En 1.432 partidos en casa, el promedio morado como local es de 2,09 anotaciones por encuentro, aseguró Coto Cover.

“Ese marcador lo deseábamos antes de que cayeran los goles, por todas las opciones que tuvimos. No fuimos tan contundentes, pero sabíamos que teníamos que insistir y jugar de esta forma, porque lo hacíamos muy bien y solo faltaba anotar. Se abrió el marcador y después se nos hizo muy fácil”, expresó Mariano.

Aparte de anotar el gol 3.000 de su equipo en partidos como local, Mariano es el extranjero del club con más partidos en campeonato nacional, el foráneo con más goles de su equipo en torneos nacionales y el extranjero con más títulos en la historia del club.

Mariano Torres es felicitado por sus compañeros, tras abrir el marcador en el juego que el Deportivo Saprissa goleó 4-0 a Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El capitán saprissista añadió que insistieron, pero no sufrieron con el planteamiento defensivo de Pérez Zeledón.

“Sufrido no, el partido no lo sufrimos. Lo que sufrimos fue que no podíamos meter el gol, porque creábamos y jugábamos bien. Cuando no reflejás en el resultado todo lo bueno que estás haciendo, por momentos en la cancha pensás: ‘En cualquier momento nos contragolpean y nos anotan’. Al final no se dio así, fue justo; ganamos merecidamente. Fue un premio por insistir y no bajar los brazos. Estamos muy contentos por todo lo que hicimos”, resaltó Mariano.

Mariano Torres también elogió a quienes llegan de cambio y se esfuerzan por ayudar al equipo, como sucedió con Gerson Torres y Rachid Chirino, quienes saltaron desde el banquillo y anotaron el tercer y el cuarto tanto del plantel.

“Más allá de que marquen un gol o no, que es buenísimo para ellos por la confianza que les da anotar, lo importante es que entren con esa actitud y esas ganas, sabiendo que todos nosotros los apoyamos”, señaló Mariano Torres.

En este certamen, Mariano ha jugado 12 compromisos, acumula 1.035 minutos en la cancha, ha anotado tres goles y asistido a sus compañeros en cinco ocasiones. En el torneo pasado también marcó tres goles y colaboró con siete asistencias.

Apareció para otro récord. Mariano Torres concreta el gol 3 mil en la historia de @SaprissaOficial jugando como local desde 1949. En 1432 juegos de local el promedio morado es de 2.09. @SaprissaDatos @colachoenbici @JosueQuesada17 @Miltonn_M @presimorado @RArtaviaL — Gerardo Coto Cover El Zar de las Estadísticas (@coto_cover) April 5, 2026

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