Puro Deporte

Mariano Torres logró algo gigante en el juego de Saprissa contra Pérez y casi nadie lo notó

El capitán morado anotó y dio dos asistencias en la goleada 4-0 contra Pérez Zeledón

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Por Milton Montenegro

Mariano Torres, capitán de Saprissa, no solo abrió la cuenta al minuto 84 del partido contra Pérez Zeledón, sino que logró un récord que casi nadie notó en el estadio morado.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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