Saprissa

Mariano Torres habla por primera vez del incidente que le provocó la sanción: ‘Con bronca’

Torres fue suspendido tres juegos por un altercado en Puntarenas, durante la última fecha de la fase regular

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Mariano Torres festeja su gol contra Herediano.
Mariano Torres habla tras sanción de tres juegos. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mariano TorresSaprissasanción
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.