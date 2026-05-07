Mariano Torres habla por primera vez del incidente que le provocó la sanción: ‘Con bronca’

Tras ser suspendido tres partidos por el incidente en Puntarenas, el capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, explicó por primera vez qué pasó en aquella última jornada del campeonato nacional.

El jugador señaló que está “dolido y con bronca” por lo que ocurrió ese día: “Lo que pasó aquel día en Puntarenas fue una situación complicada que estábamos viviendo dentro de la cancha cuando se para el partido. Sobre todo nuestra gente que estaba pasando problemas en la gradería”.

Agregó que él, junto con otros compañeros, trataron de calmar la situación.

“El partido estaba parado y nos habían dicho que hasta se podía suspender. Nosotros lo que más queríamos era, primero, defender a nuestra gente porque vimos mujeres en el piso, niños y familiares de algunos compañeros. Entonces, uno se pone un poco nervioso dentro de la cancha”, continuó en declaraciones al departamento de prensa del club.

El morado explicó que, al estar viendo esa situación, lo que pretendía era detenerla.

“Después de que pasó lo que pasó, da mucha bronca todo porque el objetivo de nosotros siempre fue calmar la situación y defender a la gente, para que no se siguieran viviendo esos problemas. Así que bueno, dolido y con bronca por todo lo sucedido”, finalizó.

La afición morada que asistió a la última jornada del Clausura 2026 tuvo un enfrentamiento con la policía. La situación empezó a escalar y el comisario designado por la Unafut, Erick Mora, decidió registrar con su teléfono los altercados que se daban con la Ultra Morada y otros seguidores.

Después, se vio en imágenes de Tigo Sports, que Mariano y Fidel Escobar le reclamaron a Erick Mora y que incluso el argentino le lanza un manotazo al teléfono. Mora denunció en su informe agresiones verbales por parte de ambos.

Fueron sancionados con tres juegos. Eso provocó que no estuvieran en la ida de las semifinales ante Liberia. Tampoco verán minutos en la vuelta de la serie y en el eventual primer partido de la final de la segunda fase.

Las apelaciones del castigo fueron rechazadas.

Saprissa y Liberia jugarán la vuelta el domingo 10 de mayo en Tibás. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Serie de vuelta

Torres declaró que “no tiene dudas” de que pasarán a la final porque lo “vienen haciendo bien” y destacó que el apoyo de la afición morada será fundamental el próximo domingo 10 de mayo ante Liberia.

“El equipo se siente con confianza porque está jugando de buena forma. Siempre digo lo mismo, no es lo mismo clasificar jugando más o menos, que clasificar jugando de buena forma, porque te da mucha confianza para todo lo que viene. El equipo lo está haciendo de buena forma, así que sí, obviamente con ansias de poder estar y de ayudar a mis compañeros (desde fuera)”, señaló.

Concluyó asegurando que, sin importar quién enfrente a los pamperos, sus compañeros contarán con “todo su apoyo”.

Saprissa jugará la vuelta de las semifinales en Tibás el próximo domingo 10 de mayo ante Liberia, a las 4:00 p. m. La ida quedó igualada 1-1.