Saprissa toma decisión final tras perder apelación por Mariano Torres y Fidel Escobar

Saprissa dio la pelea para contar con Mariano Torres y Fidel Escobar en las semifinales del campeonato, apeló el castigo y recibió la misma respuesta del Tribunal Disciplinario y del Tribunal de Apelaciones: la sanción se mantiene.

Torres y Escobar recibieron tres juegos de castigo tras el reporte del árbitro y el comisario, luego del juego contra Puntarenas en la última fecha de la primera fase del campeonato.

Ambos futbolistas se perdieron el choque frente a Liberia y no estarán para el compromiso del próximo domingo en la vuelta de la semifinal. En caso de que los morados avancen a la final de la segunda ronda, tampoco estarán en el primer encuentro.

“Vamos a dejar el castigo ahí. Nosotros creemos que en este caso había atenuantes y situaciones de índole legal que nos podían hacer pensar que, al menos, las sanciones se podían disminuir o eliminar, pero no se logró y nos enfocamos en el partido del domingo y en las cinco finales que tenemos pendientes. Ya ahí muere, hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo Erick Lonis en Teletica Radio.

Erick añadió que quisieran tener el plantel completo, sobre todo cuando se trata de jugadores tan importantes como Fidel y Mariano, pero deben hacerle frente a los juegos con el grupo disponible.

“Siempre queremos estar en una posición donde podamos contar con la mayoría. Dicho esto, la parte buena es que lo que hemos trabajado, tratando de conservar la motivación y el nivel de jugadores que no han sido habituales, han salido a responder”, señaló Lonis.

Erick agregó que está contento por el desempeño de Ricardo Blanco, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Marvin Loría.

“Sinclair juega por el centro, por la derecha, como volante, y no se queja. Loría entró muy bien, y hay que entender que son cosas de fútbol; lo de las bajas puede suceder”, señaló Lonis, quien agregó que son un equipo y lo normal es que quien entre haga las cosas bien.

“Creo que en Liberia pudimos haber ganado, pero el domingo debemos ir con todo y con quienes sea, con los que estén disponibles. Debemos salir a ganar ese juego para que la afición vea ese compromiso, que nos tomamos las cosas negativas como algo que motiva. Debemos buscar ganar y el título, porque somos un equipo llamado a eso. Dos o tres menos no es excusa, tenemos una plantilla de lujo”, destacó Erick Lonis.

Mariano Torres volverá a jugar con Saprissa, hasta el segundo juego de la final de segunda fase, en caso de que los morados lleguen a esta instancia. (Jose Cordero/José Cordero)

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