Puro Deporte

Saprissa toma decisión final tras perder apelación por Mariano Torres y Fidel Escobar

Ambos jugadores fueron sancionados con tres partidos, ya cumplieron uno

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Por Milton Montenegro

Saprissa dio la pelea para contar con Mariano Torres y Fidel Escobar en las semifinales del campeonato, apeló el castigo y recibió la misma respuesta del Tribunal Disciplinario y del Tribunal de Apelaciones: la sanción se mantiene.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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