Tribunal de Apelaciones se pronuncia sobre Mariano Torres y Fidel Escobar: esta es la decisión

Mariano Torres no jugó contra Liberia, debido a la sanción de tres partidos que pesa sobre él.

Los aficionados de Saprissa están en vilo; algunos hasta se comen las uñas a la espera de noticias, mismas que esperan sean buenas.

Los morados se preguntan qué pasó con la apelación que presentó el club por la sanción de tres partidos a Fidel Escobar y a Mariano Torres, capitán del equipo.

Saprissa apeló ante el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, que la rechazó y la elevó al Tribunal de Apelaciones de este organismo.

Apelaciones no se reunió el fin de semana, por lo que Mariano y Fidel no pudieron jugar en Liberia; deben dos juegos. Este lunes en la tarde, el Tribunal vio el caso y esto determinó:

“El Tribunal de Apelaciones informa que ha confirmado la resolución emitida por el Tribunal Disciplinario de la FCRF, manteniendo las sanciones impuestas a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar del Deportivo Saprissa”, informó el departamento de prensa de la Fedefútbol.

En el comunicado se detalló que de conformidad con el artículo 114 del Código Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, el Tribunal dispuso notificar de manera inmediata la decisión, con el fin de no afectar la planificación deportiva del equipo.

Asimismo, se informa que el club tiene un plazo de 10 días hábiles para solicitar las consideraciones de la decisión.

Con esta resolución, el proceso se da por concluido en la vía administrativa dentro de la FCRF.

Tanto el argentino como el panameño fueron sancionados luego de que en el informe arbitral, Erick Mora, el comisionado del partido de la última fecha (Puntarenas-Saprissa) denunciara agresiones verbales por parte de ambos. De esta forma, recibieron un castigo de tres partidos.

Aquiles Mata, abogado especialista en este tipo de casos, aseguró que, tras la resolución del Tribunal de Apelaciones, Saprissa no tiene otra vía a la cual acudir.

“Se podría pedir una revisión y aclaración, pero eso se le solicita al mismo Tribunal de Apelaciones que dictó sentencia y, si ya dijeron que no, ya no hay para dónde seguir”, dijo Aquiles Mata.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.