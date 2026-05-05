Puro Deporte

Tribunal de Apelaciones se pronuncia sobre Mariano Torres y Fidel Escobar: esta es la decisión

El cuadro morado no pudo usar a Fidel Escobar y Mariano Torres contra Liberia

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Mariano Torres hizo un golazo en San Carlos
Mariano Torres no jugó contra Liberia, debido a la sanción de tres partidos que pesa sobre él. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaFidel EscobarMariano Torres
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.