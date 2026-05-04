Puro Deporte

Jugadores de Saprissa se alinean con Hernán Medford y lanzan fuerte mensaje a Liberia

El cuadro morado sacó un valioso empate y todo se resolverá el próximo domingo

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Por Milton Montenegro

Saprissa regresó de Liberia con la serie abierta, pero con la obligación clara de imponer condiciones en casa. El empate 1-1 en el estadio Edgardo Baltodano dejó la sensación entre los morados de que resuelven en la “Cueva”.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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