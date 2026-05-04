Jugadores de Saprissa se alinean con Hernán Medford y lanzan fuerte mensaje a Liberia

Saprissa regresó de Liberia con la serie abierta, pero con la obligación clara de imponer condiciones en casa. El empate 1-1 en el estadio Edgardo Baltodano dejó la sensación entre los morados de que resuelven en la “Cueva”.

Todo se definirá en Tibás, donde los dirigidos por Hernán Medford apelarán a su fortaleza como locales y al respaldo de su afición para inclinar la balanza a su favor.

El recuerdo más reciente ante los pamperos en el Ricardo Saprissa no juega a su favor. Liberia sorprendió semanas atrás con un triunfo 1-2 en ese mismo escenario, un golpe que todavía resuena en el camerino tibaseño y que añade un ingrediente extra a la serie.

Hernán Medford ya habló de revancha y de la necesidad de hacer del estadio un “infierno” para el rival, en el camerino, los futbolistas piensan igual que su técnico, tienen la oportunidad de desquitarse de aquella derrota.

Saprissa no solo se juega el pase a la final de la segunda fase, sino también la oportunidad de reafirmar su condición de candidato al título y acercarse a la ansiada 41.

Dentro del plantel, el mensaje es claro: confianza en lo que pueden hacer en casa, pero sin margen para errores.

Orlando Sinclair hizo un llamado directo a la afición, consciente del peso que puede tener el ambiente en Tibás.

“Invitar a todos los aficionados a que hagan el ambiente que ellos saben hacer en el Saprissa y que nos acompañen para poder sacar la serie”.

El delantero no escondió que la derrota anterior ante Liberia en casa dejó huella en el grupo.

“Nos pegaron un golpe duro al ganarnos en nuestra cancha y es una revancha. Tenemos que hacer un gran partido y ser contundentes para sacar la serie y sabemos la importancia de, desde el primer tiempo, ir a encimarlos y sacar el resultado”.

Saprissa sacó un valioso empate 1-1 en su visita a Liberia y espera liquidar la serie el pŕoximo domingo en la "Cueva" morada. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Sinclair también resaltó la respuesta del equipo ante las adversidades, incluidas las bajas que han tenido en la serie.

“Tuvimos bajas, pero somos un equipo. Tenemos compañeros que se prepararon de la mejor manera y tratan de aprovechar la oportunidad que les da el profe. Esto es fútbol, corresponde responder en el terreno de juego y debemos sacar el resultado en Tibás”.

Ricardo Blanco reconoció que el primer duelo dejó lecciones importantes.

“Se nos complicó en el primer tiempo, ya en el segundo tuvimos más el balón, atacamos más los espacios y pudimos emparejar el partido. La serie está abierta, nos enfrentamos a un gran rival, van a visitar el Ricardo Saprissa y ojalá tengamos el estadio lleno, que es un punto importante para nosotros”.

El lateral también insistió en la necesidad de mantener la calma, sin caer en la ansiedad que puede generar la presión de definir en casa.

“En casa somos fuertes y no nos podemos desesperar. Tenemos un gran rival al frente, que tiene sus fortalezas, y queremos ir por la 41”.

Con la serie completamente abierta, Saprissa apuesta a su historia, su estadio, su gente y al colmillo de Medford para dar el paso a la final. Liberia, mientras tanto, ya demostró que sabe cómo incomodar al campeón nacional y que no teme ir a la “Cueva”.

El domingo, en la “Cueva”, no habrá espacio para especular.

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