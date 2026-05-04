Hernán Medford enciende a Saprissa: pide a la afición hacerle vivir un infierno a Liberia

Hernán Medford, técnico de Saprissa, terminó complacido con el trabajo de su equipo, con la entrega y el empate 1-1 al final del partido.

Medford rescató con sus variantes un partido que tenía perdido, sobre todo con la llegada de Ariel Rodríguez, quien fue el que logró el tanto del empate.

El timonel, que habló en conferencia de prensa, aprovechó para recordarle a los aficionados morados que tienen una espinita clavada con Liberia y que se la deben sacar en el choque de vuelta del próximo domingo. “Es una revancha”, dijo Medford, quien le hizo un llamado muy especial a los seguidores morados.

“Le dije a los muchachos que estén contentos y felices, pero no hemos ganado nada. Hay que pasar la página y pensar que Liberia nos va a complicar. Tenemos una deuda y queremos ver a la afición, que se viva un infierno. Aquí nos invitaron a un infierno; ahora, con la gente que llegue, vamos a hacer de ese estadio un infierno. Como dije, no es fácil; respetamos a Liberia y le damos sus méritos, pero debemos sacar esto en casa”, aseguró Medford.

Hernán Medford dijo que sus jugadores tuvieron nota 100 por el partido que hicieron ante Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué apuntes tiene para el próximo domingo, sobre todo porque en el último juego en el Saprissa Liberia ganó 1-2?

- A veces el pasado es pasado; lo que viene es el próximo domingo. Lo dije antes, Liberia es un equipo que respeto, tiene un buen técnico y buenos jugadores, y nosotros también tenemos jugadores y debemos ser contundentes. Somos un equipo que llega bastante y para eso están las experiencias que hemos tenido y tenemos la revancha, que a veces son bonitas, es el otro domingo y es algo que tenemos guardadito ahí.

Hernán Medford recalcó que no se inquietó con las bajas de Mariano Torres, Fidel Escobar y Luis Javier Paradela porque, para él, todos en su plantel están preparados para luchar en la cancha y, según agregó, lo demostraron en el campo del Estadio Edgardo Baltodano.

“Lo dije antes: todos pasan un buen momento y se confirma que es un equipo. Se jugó muy buen partido y los muchachos entendieron lo que se trabajó en la semana. Los muchachos se sacaron un 100 y es un marcador bueno, porque es de visita, sobre todo porque la mayoría de ustedes (prensa) dijeron que aquí no ganamos. Liberia intentó y lo manejamos bien y es un marcador justo, pero no hemos ganado nada”, destacó Medford.

Saprissa sacó un buen resultado en el primer juego de la semifinal y ahora Medford espera que los aficionados se conviertan en el jugador número 12, que alienten, que metan en todo el encuentro.

Hernán pidió que el ambiente sea un infierno, que le pese a Liberia saltar a la gramilla morada.

El ganador de la serie se enfrentará en la final de la segunda fase del campeonato al vencedor de la otra semifinal que disputan Herediano y Cartaginés. Los florenses dieron el primer golpe al ganar el sábado pasado de visita 0-1 y el siguiente encuentro es el próximo sábado.

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