Liberia vs. Saprissa: bajas de los morados, dónde ver el partido y todos los detalles de la semifinal

Este juego está para frotarse las manos y, sin duda, nadie quiere perdérselo. Liberia enfrenta a Saprissa en la segunda semifinal del Clausura.

Cartaginés y Herediano ya abrieron expediente y ahora el duelo es entre pamperos y morados, que se miden a las 4 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano, y usted puede ver el compromiso por la transmisión de FUTV o seguir las incidencias en este en vivo de La Nación.

Saprissa llega golpeado al partido, con tres bajas importantes como Mariano Torres, Fidel Escobar y el cubano Luis Javier Paradela. Los dos primeros, castigados con tres partidos de sanción, y Paradela no se recuperó de su molestia en el aductor (parte interna del muslo) de la pierna izquierda.

Posible alineación de Saprissa Copiado!

Hernán Medford tendrá que rearmar su equipo, echar mano de algunos jugadores que han estado en el banquillo o usar a algunos titulares en puestos donde no suelen actuar.

No sería de extrañar que los tibaseños salgan a la cancha con esta alineación, o alguna muy similar: Abraham Madriz en el marco; Kendall Waston y Jorkaeff Azofeifa como centrales (Pablo Arboine es duda); laterales Ricardo Blanco y Joseph Mora; volantes Jefferson Brenes, David Guzmán, Gerald Taylor, Bancy Hernández y Marvin Loría, y Tomás Rodríguez en el ataque.

Liberia con todo Copiado!

Por su parte, Liberia está con la planilla a tope; incluso en estos días se incorporó a las prácticas Mauricio Villalobos, quien no juega desde hace mes y medio por una fractura en la nariz.

“En el grupo estamos bien, motivados e ilusionados. Estamos con la mente puesta en este primer objetivo que es el Deportivo Saprissa, estoy seguro de que nos irá bien con el apoyo de nuestra afición en este primer paso en la ida de la serie, en nuestro estadio acá en Guanacaste, con nuestra gente. Estamos ilusionados, daremos la vida por Liberia y nuestra gran afición, que se merece una alegría”, afirmó Erick “Cubo” Torres, en declaraciones al departamento de prensa de Liberia.

💜 Hoy juega Saprissa



⚽️ vs Liberia 📍 Edgardo Baltodano 🕧 4 p.m.

🏆 Semifinal Ida pic.twitter.com/1FWAexWuSV — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 3, 2026

En Saprissa, el pensamiento es el mismo: ganar. Pese a las bajas, los morados se sienten fuertes y con deseos de demostrar que se equivocan quienes dan a Liberia como favorito, porque los tibaseños están diezmados.

“La mayoría de ustedes (prensa) ponen como favorito a Liberia y eso nos motiva más. Cada jugador ha rendido al 100%, sin importar nombres, por eso yo no hablo individualmente. Cada uno está en buena forma para enfrentar este partido. El equipo está preparado, cada uno se encuentra enfocado y consciente de que vamos a enfrentar a un gran equipo”.

El balance Copiado!

Liberia saldrá a la cancha con ocho victorias seguidas y un ambiente digno de final, con llenazo, porque todo se vendió y cerca de 3.800 personas disfrutarán del encuentro. En las últimas presentaciones de los morados en Liberia, ganaron 0-1 y empataron 1-1 en el Torneo de Copa, pero en el último duelo entre ambos, Liberia ganó 1-2 en el Ricardo Saprissa.

Historia pampera Copiado!

Liberia llegará a su tercera semifinal, con registro de una ganada y una perdida. Disputó 4 juegos: 1 victoria, 2 empates y 1 derrota; 3 goles anotados y 5 recibidos.

Historia morada Copiado!

Por su parte, Saprissa ha disputado 44 semifinales, según estadísticas del periodista Gerardo Coto Cover. Ganó 30 y perdió 14. Disputó 88 juegos: 42 victorias, 24 empates y 22 derrotas; 128 goles anotados y 81 recibidos.

El árbitro Copiado!

Keylor Herrera será el árbitro del partido y tendrá como asistentes a Danny Sojo y Luis Granados. Pablo Camacho será el secretario arbitral. Brayan Cruz estará a cargo del VAR y el árbitro AVAR será Anthony Bravo.

Keylor Herrera será el árbitro del partido entre Liberia y Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

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