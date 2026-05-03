¿Le quitaron un penal al Saprissa en el cierre del primer tiempo contra Liberia?

Saprissa y Liberia disputan la ida de las semifinales en el Edgardo Baltodano de la Ciudad Blanca.

Orlando Portocarrero, analista arbitral, dio su criterio sobre lo vivido en el cierre del primer tiempo del juego entre Saprissa y Liberia.

El analista fue claro al afirmar que al zaguero de Liberia el balón le pega en la mano muy cerca del marco; sin embargo, está bien no señalar esa jugada como penal.

En los últimos minutos de la etapa inicial, el esférico llegó al área guanacasteca, donde, después de un rechace, la pelota le pegó en la mano a un jugador liberiano.

“En la última acción (del prime tiempo) piden una mano, pero no todo balón que tenga contacto con el brazo o la mano es sancionable. El jugador hace un despeje, la pelota le pega en el pie y luego en la mano, pero no es una mano deliberada; por lo tanto, está bien no señalarla”, sentenció Portocarrero.

“Muy bien lo del VAR y lo de Keylor Herrera”, añadió.

Al minuto 63, Saprissa pierde 1-0 contra Liberia en la semifinal de ida del Clausura 2026.