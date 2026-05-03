Este es el gol de Liberia ante Saprissa que pone a soñar al equipo de José Saturnino Cardozo (video)

Tobias Arévalo abrió el marcador en el duelo entre Saprissa y Liberia.

El Municipal Liberia consiguió anotar al minuto 7 contra Saprissa para ponerse arriba en la serie semifinal.

El cuadro guanacasteco marcó gracias a una diana de Tobías Arévalo, quien sacó un remate de pierna izquierda fuera del área para dejar sin reacción a Abraham Madriz, portero saprissista.

El gol liberiano desató la locura en el Edgardo Baltodano Briceño, mientras que las caras de frustración se vieron en el cuadro dirigido por Hernán Medford.

Al minuto 36 del partido de ida, los liberianos están al frente 1-0.