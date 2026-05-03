Fútbol

Este es el gol de Liberia ante Saprissa que pone a soñar al equipo de José Saturnino Cardozo (video)

Liberia sorprendió a Saprissa en los primeros minutos del juego

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Tobias Arevalo abrio el marcador en el Edgadrdo Baltodano
Tobias Arévalo abrió el marcador en el duelo entre Saprissa y Liberia. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tobías ArévaloLiberiaSaprissa
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.