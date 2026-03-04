Icoder se pronuncia sobre daños en estatua de León Cortés

Un conductor perdió el control e ingresó a la base de la estructura de la estatua de León Cortés.

¿Qué tiene que ver el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) con la estatua de León Cortés que sufrió daños tras un accidente? Mucho, porque se trata del administrador público del Parque Metropolitano La Sabana.

Debido a eso, el Icoder se pronunció con relación a lo ocurrido este miércoles 4 de marzo, en el que se vio afectada parcialmente la estatua de León Cortés Castro.

Lo primero que hizo fue detallar que la obra sufrió un daño frontal, principalmente en la figura del león y en una parte de la obra civil e indicó que, en conjunto con personal del Museo de Arte Costarricense, procedió con la recolección de las piezas afectadas para su resguardo.

“A partir de ahora se inicia un proceso de evaluación para determinar, con el aporte de algún restaurador, cómo se debe proceder con la reparación de la estatua”, indicó el Icoder.

Así quedó la estatua de León Cortes tras el accidente. (Libia Solano/Libia Solano)

También detalló que por tratarse de una propiedad del Icoder, la restauración del monumento le corresponde, con el apoyo técnico del Museo de Arte Costarricense y del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, si es que así se requiere.

Crónica del incidente

Un vehículo colisionó de manera violenta contra la estatua de León Cortés en la madrugada de este miércoles 4 de marzo

El percance ocurrió a las 3:41 a. m., cuando un conductor que viajaba a gran velocidad y en contravía colisionó contra el monumento.

Cámaras de seguridad de la Policía Municipal de San José captaron el momento previo al impacto, donde el vehículo incluso estuvo a punto de chocar frontalmente contra un autobús.

Este es el pick up que se estrelló contra estatua de León Cortés

La Cruz Roja Costarricense informó que el chofer fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Durante las primeras horas de la mañana, el sitio presentó un fuerte congestionamiento vial debido al colapso del sistema de señalización y el efecto mirón.

El monumento a León Cortés Castro fue develado el 20 de abril de 1952 ante unas 50.000 personas.

La obra fue diseñada por el maestro italiano Arturo Tomagnini, construida por la compañía Dinelli e Hijos de Pietrasanta (Italia) y financiada mediante suscripción pública, según consta en los periódicos de la época.

El conjunto, de gran valor histórico, descansa sobre una base de granito negro y rojo. En la cúspide se ubica la figura del expresidente, acompañada por dos alegorías femeninas (la Sabiduría y la Prosperidad) y el león con el escudo nacional que hoy resultó dañado. Las piezas fueron fundidas en Viareggio, Italia, hace más de 70 años.