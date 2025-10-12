Puro Deporte

Honduras vs. Haití por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan y dónde ver el partido

Honduras se enfrenta a Haití por el Grupo C de las eliminatorias Concacaf. Vea la hora en Costa Rica y dónde seguir el partido

Por Silvia Ureña Corrales
Eliminatorias Concacaf: Honduras recibe a Haití en Tegucigalpa este lunes a las 6 p. m.
Eliminatorias Concacaf: Honduras recibe a Haití en Tegucigalpa este lunes a las 6 p. m. (IG @esperar/ IG @ffh.honduras/IG @esperar/ IG @ffh.honduras)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

