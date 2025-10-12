Honduras vs. Haití por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan y dónde ver el partido

Eliminatorias Concacaf: Honduras recibe a Haití en Tegucigalpa este lunes a las 6 p. m.

Honduras buscará afirmarse en el liderato del Grupo C cuando reciba a Haití el próximo lunes 13 de octubre a las 6 p. m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Este encuentro corresponde a las eliminatorias mundialistas de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

LEA MÁS: Concacaf rumbo al Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones de Centroamérica y el Caribe en eliminatoria de infarto

Ambas selecciones integran el Grupo C y llegan a esta jornada con la necesidad de sumar puntos importantes.

El Estadio Nacional Chelato Uclés servirá como escenario para un duelo que se perfila reñido.

El compromiso será transmitido en Costa Rica por TD+, según confirmaron los organizadores.

Por otro lado, el 3-0 obtenido por Haití en su último encuentro ante Nicaragua lo ubicó en el primer lugar de la tabla, con 5 unidades.

En el caso de Honduras, el equipo viene de empatar 0-0 en casa frente a Costa Rica. Aunque sumó 5 puntos, por diferencia de goles quedó en el segundo puesto de la tabla.