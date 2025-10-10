Honduras tiene sorpresas en la alineación para jugar contra la Selección de Costa Rica

Reinaldo Rueda tuvo que hacer una variante en la formación que tenía en mente para el partido entre Honduras y la Selección de Costa Rica en la eliminatoria mundialista.
Luis Vega era el defensa que en principio iba a sustituir a otro lesionado. Sin embargo, el seleccionador de los catrachos tuvo que hacer un ajuste a sus planes.
Honduras presenta un once conformado por Edrick Menjívar, Getsel Montes, Andy Nájar, Marcelo Santos, Joseph Rosales, Deybi Flores, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez, Alexy Vega, Romell Quioto y Jorge Benguché.
