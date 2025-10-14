Honduras baja a Haití de la nube y asume liderato del grupo rumbo al Mundial

El delantero hondureño Anthony Choco Lozano (derecha) celebra con sus compañeros el segundo gol ante Haití por la eliminatoria de Concacaf hacia el Mundial 2026.

Honduras asumió el liderato del grupo C de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 tras golear 3-0 a Haití en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Los goles catrachos llegaron por intermedio de Rigoberto Rivas (minuto 18), Anthony Choco Lozano (26) y Romell Quito (40), para dejar sentenciado el partido en el primer tiempo.

El resto del compromiso los locales se dedicaron a pasear la pelota ante un cuadro caribeño sin respuestas, que nunca mostró capacidad para intentar alguna reacción.

La H asume en solitario el primer puesto del grupo, con ocho puntos en cuatro partidos y un gol diferencia de +5. Por su parte, Haití cayó al tercer puesto (tras la victoria de Costa Rica) con cinco unidades, pero dejó ir su gol diferencia positivo, para quedar en 0.

El Bambino Rivas se encargó de abrir la cuenta luego de recibir un pase a profundidad que logró superar la revisión del fuera de juego. Definió con clase y abrió la senda para el delirio de los miles de aficionados en el estadio.

Ocho minutos después, el Choco Lozano sacó un remate dentro del área en medio de dos defensores, que también superó la resistencia del arquero Johny Placide.

Cerró la cuenta Quioto, tras aprovechar un despeje del guardameta.

Haití venía de golear a Nicaragua en Managua, por lo cual amenazaba con dar la sorpresa en un grupo compuesto en su mayoría por equipos centroamericanos.

El próximo partido de los caribeños será en casa ante Costa Rica, aunque no pueden jugar en su país debido a la convulsa situación de seguridad. Por lo tanto, tienen que utilizar el estadio de Curazao como sede.

En tanto, Honduras visitará a Nicaragua en la jornada por disputarse el próximo 13 de noviembre, y que será la última antes de definir el grupo.