Puro Deporte

Honduras baja a Haití de la nube y asume liderato del grupo rumbo al Mundial

La Selección de Honduras hizo un gran primer tiempo y goleó a Haití con comodidad

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El delantero hondureño Anthony Choco Lozano (derecha) celebra con sus compañeros el segundo gol ante Haití por la eliminatoria de Concacaf hacia el Mundial 2026.
El delantero hondureño Anthony Choco Lozano (derecha) celebra con sus compañeros el segundo gol ante Haití por la eliminatoria de Concacaf hacia el Mundial 2026. (ORLANDO SIERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ConcacafElimonatorias mundialistasMundial 2026Selección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.