Selección de Costa Rica: ya hay fecha para la nueva camisa de Adidas

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, anunció la nueva camisa de la Selección de Costa Rica.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció por medio de su presidente, Osael Maroto, que la Selección de Costa Rica estrenará uniforme el próximo mes de noviembre, y que sería la misma en caso de participar en el Mundial 2026.

Maroto dio declaraciones a Teletica antes del partido ante Nicaragua, y dio pistas del diseño que tendrá la prenda costarricense.

“Ahora en noviembre nos confirmaron (por parte de Adidas) que viene la camisa nueva, pero eso sí es la de casa. Luego vendrá la de visita en marzo”, dijo Maroto.

La pista que dio Maroto está relacionada con un color que identifica al país.

“Tiene que ver con lo que somos, tiene verde, naturaleza, ecología, pero además la próxima semana tendremos una buena noticia para el fútbol de Costa Rica”, profundizó.

Sobre lo que se anunciará la semana venidera, el jerarca no dio mayores detalles.

En noviembre se disputará la última fecha de la cuadrangular eliminatoria de Concacaf, con los partidos de visita ante Haití y en casa contra Honduras.

La marca Adidas llegó en enero del 2023 a las selecciones nacionales, luego de la participación tica en el mundial de Catar 2022. El anterior proveedor era New Balance.