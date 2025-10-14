La Fuerza Pública estuvo a punto de detener a jugador de Nicaragua por pensión antes del partido ante Costa Rica

Tremendo susto se llevó la delegación de Nicaragua, cuando a la puerta del vestuario, se hicieron presentes oficiales de la Fuerza Pública en busca de uno de los jugadores.

13/10/2025, San José, Estadio Nacional, partido de la eliminatoria al mundial 2026 entre Costa Rica y Nicaragua. La Fuerza Pública llegó a detener un jugador visitante por pensión alimentaria. (John Duran/John Durán)

Cuando el equipo se preparaba para salir al terreno de juego del Estadio Nacional, para reconocerlo, caminar un poco, frente al camerino estaban los oficiales de la policía.

Ellos se hicieron presentes porque tenían una denuncia por pensión alimentaria contra uno de los jugadores de la selección pinolera.

“Sí, conozco de esa situación, pero no me voy a referir a fondo al tema, porque está involucrado un menor de edad, pero se dio la presencia de los oficiales de la Fuerza Pública”, dijo Gustavo Araya, Secretario General de la Federación de Fútbol en Radio Columbia.

No trascendió el nombre del futbolista, solo que el jugador depositó una parte del dinero que supuestamente adeudaba y acordó que al final del encuentro entregaba el resto, esto con el objetivo de tener la posibilidad de participar en partido eliminatorio contra la Selección de Costa Rica.

“No sé si era titular o quién era, pero como hay un menor de edad de por medio no voy a tocar el tema”, añadió Gustavo Araya.