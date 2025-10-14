La Fuerza Pública estuvo a punto de detener a jugador de Nicaragua por pensión antes del partido ante Costa Rica

Tremendo susto se llevó la delegación de Nicaragua, cuando a la puerta del vestuario, se hicieron presentes oficiales de la Fuerza Pública en busca de uno de los jugadores.
