Puro Deporte

La Fuerza Pública estuvo a punto de detener a jugador de Nicaragua por pensión antes del partido ante Costa Rica

Los oficiales tenían una orden contra un jugador de la escuadra visitante

Por Milton Montenegro

Tremendo susto se llevó la delegación de Nicaragua, cuando a la puerta del vestuario, se hicieron presentes oficiales de la Fuerza Pública en busca de uno de los jugadores.








NicaraguaSelección de Costa RicaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

