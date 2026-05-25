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Histórico: ni un solo jugador del Real Madrid en la convocatoria de España para el Mundial 2026

Lamine Yamal encabeza la lista de España para el Mundial 2026, pero la noticia es la ausencia de jugadores del Real Madrid

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Por AFP
Lamine Yamal es la gran figura de la Selección de España que disputará el Mundial 2026.
Lamine Yamal es la gran figura de la Selección de España que disputará el Mundial 2026. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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