Puro Deporte

Hernán Medford quiere romper una barrera de Herediano

Herediano jugará este jueves un partido vital contra Sporting San Miguelito, en la Copa Centroamericana de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Hernán Medford respondió múltiples consultas en Panamá, en la víspera del partido entre Sporting San Miguelito y el Club Sport Herediano, en la Copa Centroamericana de Concacaf.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoCopa Centroamericana de ConcacafHernán MedfordSporting San Miguelito
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.