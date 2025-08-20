Hernán Medford quiere romper una barrera de Herediano

Hernán Medford respondió múltiples consultas en Panamá, en la víspera del partido entre Sporting San Miguelito y el Club Sport Herediano, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Siempre la mentalidad es venir a ganar, yo sé que el rival está en su casa, la cancha la conocen bien, están con su ambiente, pero no quita que nosotros venimos a buscar el partido, porque están muy pegadas las posiciones en la tabla”, afirmó Hernán Medford en la rueda de prensa de rigor previo a los partidos de la competición internacional.

El Pelícano aseguró que los florenses no tienen otro camino que sumar los tres puntos para seguir con opciones de clasificar, y que a pesar de que se enfrentarán ante un rival complicado, “Herediano viene en alzada, mejorando poco a poco”.

“Esperamos hacer un buen partido para llevarnos los tres puntos. No vamos a engañar, con una semana no es fácil que el equipo se adapte a lo que uno quiere, pero el equipo ganó el último partido.

”Tengo una semana con ellos, hemos ido tratando de que vayan entiendo lo que quiero. No es fácil, el fútbol no es de un día para otro, pero con la actitud de ellos y lo que yo quiero en la cancha, esperamos un buen partido", aseguró Hernán Medford.

Herediano aún está a la expectativa de si Marcel Hernández podrá viajar de última hora. Si lo hace, será el técnico quien decida si lo incluye como titular.

Hernán Medford y Haxzel Quirós atendieron a los medios de comunicación en Panamá, previo al partido entre Sporting San Miguelito y el Club Sport Herediano, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Club Sport Herediano/Club Sport Herediano)

Además, confesó que está disfrutando esta nueva experiencia en un equipo que conoce muy bien.

“Ya es la cuarta vez en un equipo donde he obtenido campeonatos y sería bonito un campeonato internacional. Entonces, esa es la idea, romper esa barrera que hace tiempos Heredia no gana y ser tricampeones a nivel nacional. Siempre contento de regresar a este equipo”, destacó.

La prensa canalera también le pidió un criterio sobre el fútbol de Panamá y dijo que ha ido creciendo a nivel de selección y en cuanto a la exportación de jugadores.

“Ojalá que el torneo aquí mejore no en calidad de jugadores, sino en infraestructura y patrocinios”, indicó Hernán Medford.

El partido entre Herediano y Sporting San Miguelito será este jueves 21 de agosto, a las 6 p. m., en el Estadio Universitario, en Panamá.

Herediano de luto

El Club Sport Herediano dio a conocer el fallecimiento de Sofía Elizabeth Aguilera Montañez, madre del futbolista rojiamarillo Sergio Rodríguez.

Al jugador le habían otorgado un permiso para que estuviera con su familia desde hace unos días. Por eso, no formaba parte de la delegación florense presente en Panamá para el partido de este jueves contra Sporting San Miguelito.

Pero el Team abraza a Sergio Rodríguez a la distancia y este jueves quiere demostrárselo desde la cancha, en un partido nada fácil.

Herediano publicó la nota luctuosa en sus redes sociales, casi de forma simultánea mientras que Hernán Medford y Haxzel Quirós atendían a los medios de comunicación en Panamá.