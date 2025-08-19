Fútbol

¿Dónde y cuándo ver a Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés en Copa Centroamericana? Uno solo se verá por app

Los cuatro equipos costarricenses se juegan su clasificación a la segunda ronda del torneo de clubes regional

Por Juan Diego Villarreal
Copa Centroamericana Kendall Waston Washington Ortega Kevin Briceño Elías Aguilar 19 de agosto del 2025 Producción: La Nación
Kendall Waston, Washington Ortega, Kevin Briceño y Elías Aguilar, serán piezas claves de sus equipos en la Copa Centroamericana. Producción: La Nación (La Nación/Producción: La Nación)







Copa CentroamericanaSaprissaAlajuelenseHeredianoCartaginés
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

