¿Dónde y cuándo ver a Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés en Copa Centroamericana? Uno solo se verá por app

Kendall Waston, Washington Ortega, Kevin Briceño y Elías Aguilar, serán piezas claves de sus equipos en la Copa Centroamericana. Producción: La Nación

La penúltima fecha de la Copa Centroamericana se disputará esta semana y será decisiva para los equipos costarricenses, que buscan clasificarse a la segunda ronda y, además, asegurar un cupo en la Liga de Campeones de la Concacaf.

A excepción del Deportivo Saprissa, que se mantiene invicto tras dos partidos, el Club Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés ya registran una derrota, por lo que están obligados a buscar la victoria o, al menos, evitar una nueva caída.

De los cuatro equipos participantes, tres jugarán como visitantes: Saprissa, Herediano y Alajuelense. Solo el Cartaginés lo hará en condición de local.

Recuerde que la Copa Centroamericana se transmite en forma exclusiva por la cadena ESPN. Los partidos estarán disponibles en ESPN 1 y también a través de la aplicación Disney+.

De los cuatro compromisos de los equipos costarricenses, tres se podrán ver por ESPN y Disney+, mientras que uno será transmitido únicamente por Disney+.

Asimismo, los encuentros se podrán seguir por radio a través de Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM), emisoras que cuentan con los derechos de transmisión en el país.