Marcel Hernández mantiene en vilo al Herediano: Participación en Panamá es incierta

El delantero Marcel Hernández no pudo viajar este martes 19 de agosto a Panamá con el Club Sport Herediano, para disputar su decisivo juego ante el Sporting San Miguelito, programado para este jueves 21 de agosto a partir de las 6 p. m., por la Copa Centroamericana.

Marcel, quien suma dos goles en el torneo regional (ante Real España y Diriangén), se vio imposibilitado de viajar, según confirmó el gerente deportivo del Team, Gustavo Pérez.

“La situación de Marcel Hernández pasa por un tema administrativo. Requiere de un permiso de ingreso a Panamá. Estamos gestionando para que pueda obtener el aval y cuente con el documento para su ingreso”, explicó Pérez.

De recibir el permiso, Hernández viajaría en las próximas horas, con el fin de estar a disposición del técnico Hernán Medford frente a los canaleros.

El artillero cubano, quien se mantiene a la expectativa de su renovación de contrato —el cual vence en diciembre próximo—, aún no define su futuro en el cuadro florense, aunque en las últimas horas se dio un acercamiento entre ambas partes.

“No será fácil (el partido). Todos le quieren ganar al bicampeón, pero este equipo tiene casta. Debemos ver en qué estamos fallando y corregirlo para los siguientes partidos, sobre todo en las acciones de balón parado”, comentó Hernández el sábado anterior, tras el compromiso que derrotaron 2-1 al Pérez Zeledón.

Herediano, sin derecho a fallar

Por su parte, Aarón Murillo aseguró que el grupo se está adaptando a la idea del técnico Hernán Medford y que, ante los panameños, deberán tener cuidado en el juego aéreo para no verse superados.

“El partido ante Pérez Zeledón nos dio confianza para enfrentar el duelo contra el Sporting. Tuvimos tiempo para trabajar con el entrenador y preparar el compromiso, porque sabemos lo que nos estamos jugando y es importante sacar un buen resultado para cerrar en casa ante Municipal”, declaró Murillo.

Después de dos presentaciones, el Team es penúltimo del Grupo B con tres puntos, tras vencer 4-2 al Real España y caer por el mismo marcador en su visita al Diriangén.

El líder del grupo es Municipal de Guatemala, con 5 puntos, seguido por Diriangén y Sporting San Miguelito con 4, Herediano con 3 y Real España, del técnico Jeaustin Campos, sin unidades. Precisamente los florenses cierran la fase de grupos con el Municipal, el próximo jueves 28 de agosto, a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

De allí la importancia de alcanzar un buen resultado para el conjunto costarricense, que le permita mantener sus posibilidades de avanzar a la segunda ronda y pelear un cupo a la Liga de Campeones de la Concacaf el próximo año.

Los rojiamarillos esperan realizar el reconocimiento de cancha del Estadio Universitario a las 9 a. m. (hora de Costa Rica) y a las 11:15 a. m. brindarán la conferencia de prensa.

El Herediano de Hernán Medford no podrá contar con los guardametas Dany Carvajal y Aarón Cruz, así como con los defensas y volantes Fernán Faerron, Juan Luis Pérez, Shane Johnson, Yeltsin Tejeda y Eduardo Juárez, quienes no viajaron con el plantel a territorio canalero.