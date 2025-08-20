Fútbol

Marcel Hernández mantiene en vilo al Herediano: Participación en Panamá es incierta

Hernán Medford, entrenador del Herediano, aún espera la confirmación de si podrá contar con Marcel Hernández ante Sporting San Miguelito

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
Marcel Hernández, en la Copa Centroamericana, suma dos anotaciones para el Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcel HernándezHeredianoCopa CentroamericanaSporting San Miguelito
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.