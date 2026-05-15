Hernán Medford le manda una crítica a la anterior administración del Saprissa

Hernán Medford saludó a José Giacone en el juego de ida de la final, el miércoles pasado.

En medio de la previa de la final de segunda ronda entre Saprissa y Herediano, Hernán Medford, entrenador tibaseño, le mandó un mensaje a la anterior administración del Saprissa, liderada por Juan Carlos Rojas.

A Medford se le consultó cómo viviría la final del fútbol femenino, la cual disputarán Saprissa FF y Dimas Escazú este viernes por la noche, y Hernán aprovechó para dejar un recado.

“Qué bonito, muy contento porque es parte de la institución. Estaremos todos en la concentración apoyando al equipo femenino. Ojalá puedan ganar el torneo, pero también hay que felicitar a la nueva directiva, que le dio importancia al fútbol femenino, algo que antes no se hacía. Ahora vea las consecuencias de darle importancia: el equipo está en una final”, afirmó.

“Ojalá puedan ganar ese trofeo. Ojo que Dimas también tiene buen equipo; esperamos una muy bonita final”, agregó.

Ante esto, La Nación consultó al expresidente morado, Juan Carlos Rojas, quien respondió a la crítica.

“No se debería referir a la ‘anterior administración’ dado que la actual administración era parte integral de la anterior administración, con varios directivos y socios actuales participando activamente desde hace 15 años.

”Las decisiones relacionadas con el equipo femenino, y con todo lo demás, los actuales socios fueron parte de las decisiones conmigo, con lo cual Hernán debería tener cuidado con sus comentarios para no inducir al error y no embarcarse hablando mal de sus jefes actuales”, expresó Juan Carlos Rojas.

Saprissa FF llegó a esta final luego de imponerse 4-1 a Sporting FC, mientras que Dimas le ganó 1-0 a Alajuelense.

Este año, el fútbol femenino tendrá un nuevo monarca, porque Alajuelense había ganado los últimos nueve títulos.

Hernán Medford fue claro en que la concentración del Saprissa tendrá sus ojos puestos en el duelo del plantel femenino, esto para mandarles buenas vibras y que puedan alcanzar el campeonato.