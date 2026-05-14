Hernán Medford, tras la victoria de Saprissa: ‘Hoy tengo que regañar a mi jugador, no a los árbitros’

Hernán Medford terminó complacido con la victoria de Saprissa, la cual no ve que sea mínima; para él, su equipo dio el primer golpe en la final y espera hacer valer la diferencia en el juego de vuelta.

Medford no se quiso referir en detalle al gesto de Gerald Taylor que le costó la expulsión; indicó que eso lo habla en el camerino. Hernán felicitó a Juan Gabriel Calderón por el arbitraje y añadió que su escuadra ha sido muy golpeada por las lesiones y las expulsiones.

- ¿Cómo resume esta ventaja y cómo visualiza lo que será el juego de vuelta y cómo califica la inteligencia emocional de sus jugadores, debido a lo que se dio con Gerald Taylor?

- Es ventaja. Usted va a una final y va con ventaja, es ventaja. Felicitar a los muchachos: quedamos con 10 hombres e hicimos bloque y nos defendimos bien. Ganar en una final es ventaja, ratificamos por qué somos el más goleador. En el ambiente no quiero meter nada negativo a los muchachos. Lo que pasó con Gerald se habló en el camerino; públicamente no lo hago.

- ¿Cómo describe el manejo del equipo tras la expulsión?

- En el segundo tiempo debimos hacer bloque y se defendió bastante bien, y tuvimos ocasiones. Tuvimos tres o cuatro salidas rápidas en profundidad y tuvimos remates a marco, y con 10 hombres fuimos a buscar el gol y Herediano no pudo contra ese bloque. Hablamos en la semana que las estrategias a veces tienen que cambiar.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que el sábado van a ir al Carlos Alvarado a conservar la ventaja. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Van a cerrar en Heredia y a Saprissa le ha costado ahí. ¿Pueden ganar en ese estadio?

- La historia no cuenta. Si no hemos ganado ahí, es historia; es ver el futuro, y es el sábado. Tenemos ventaja y hay que cuidarla. Sabemos que Herediano en su casa es fuerte y debemos recuperar jugadores, y tenemos variedad para la alineación y el equipo está bien. Agarré un plantel en forma; el jugador que juega en Saprissa lo va a hacer bien.

- ¿Qué trabajo físico hicieron con Mariano y Fidel para recuperarlos para el sábado?

- En 15 días, ¿qué se puede perder en jugadores de calidad? Son dos futbolistas buenos y uno de ellos un futuro mundialista. Los que no juegan tienen su trabajo y todos están bien. Regresaron jugadores de lesiones de tres o cuatro meses fuera y volvieron bien; con alguien que tenga 15 días de no jugar, no hay afectación futbolística.

- ¿Cómo hicieron para ganarle en concentración a Herediano?

- Se planeó ir a golpear en los primeros 15 minutos y nos salió, pero a veces no sale. Nos han golpeado mucho las enfermedades, lesiones, expulsiones y hoy digo que los árbitros lo hicieron bien. Es un árbitro y un línea mundialista y lo hicieron bien, uno de nosotros se equivocó y eso lo hablo en el camerino. Hoy tengo que regañar a mi jugador, no a los árbitros.

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