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Hernán Medford, tras la victoria de Saprissa: ‘Hoy tengo que regañar a mi jugador, no a los árbitros’

El técnico no quiso detallar mucho el error de Gerald Taylor pero felicitó al árbitro Juan Gabriel Calderón por su trabajo

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Por Milton Montenegro

Hernán Medford terminó complacido con la victoria de Saprissa, la cual no ve que sea mínima; para él, su equipo dio el primer golpe en la final y espera hacer valer la diferencia en el juego de vuelta.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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