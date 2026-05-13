Saprissa vs. Herediano: canal para ver el partido y todos los detalles de la final

El camino al título del Torneo de Clausura 2026 empieza a estrecharse, a llegar a su final. Pueden ser dos o cuatro juegos, pero los protagonistas son los mismos. Esta noche, a las 8 p. m., es el primer round en el Estadio Ricardo Saprissa, donde el Deportivo Saprissa recibe al Club Sport Herediano.

Si los morados sacan la serie y son campeones de la final de la segunda fase, tendremos Gran Final. Si los florenses se imponen en los próximos dos compromisos, serán campeones nacionales, por haber finalizado en el primer lugar en la primera ronda del torneo.

¿Dónde ver el juego? Copiado!

El partido se puede ver por la señal de FUTV o seguir los detalles en este en vivo de La Nación, donde analizaremos cómo llegan los equipos.

😈 Hoy juega el Monstruo 😈 ¡VAMOOOOOOOS! 🔥



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¿Juega Paradela? Copiado!

Empecemos con las dudas de todos los morados: ¿estará Luis Javier Paradela en el encuentro? Probablemente no. En la conferencia de prensa del martes, Hernán Medford dijo que todavía lo están esperando, debido a sus problemas físicos.

“Estamos viendo. Es algo que estamos analizando; quedan días y seguimos evaluándolo”, afirmó Medford. Ya son dos semanas fuera de las canchas, pero el cubano no está al cien por ciento y, si lo toman en cuenta, es posible que esté en la banca.

Bajas en Saprissa Copiado!

Ausentes en Saprissa: Mariano Torres y Fidel Escobar, quienes esta noche cumplen los tres partidos de sanción tras ser castigados por el Disciplinario, luego de los reportes del árbitro y el comisario en la última fecha del torneo, la 18 en Puntarenas.

ESTO ES SAPRISSA DE COSTA RICA 💜🇨🇷🇨🇷



¡Y dale, y dale, y dale Monstruo dale! 🔥 pic.twitter.com/EvgpazoPB0 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 13, 2026

Pese a que Liberia pidió revisión de video y castigo para Jorkaeff Azofeifa, el lateral izquierdo puede jugar. El Disciplinario acogió la solicitud de los liberianos, pero hasta el jueves se resolverá el caso.

¿Y Marcel? Copiado!

En Herediano juega Marcel Hernández; los rojiamarillos cuentan con él. Recordemos que, en el partido pasado, el cubano tuvo un golpe en una de sus rodillas.

“Marcel, al final del partido ante Cartaginés, tuvo una situación en su rodilla derecha, pero está bien. Yo cuento con él para el partido ante Saprissa y no hay problema para que pueda jugar”, comentó José Giacone en conferencia de prensa.

Posibles alineaciones Copiado!

Hernán Medford dijo: “Ya se sabe quiénes están y quiénes no”. Entonces, puede ser que los equipos repitan alineaciones y no es de extrañar que salgan con los siguientes hombres, dejando claro que los clubes no han confirmado las formaciones.

Saprissa alinearía con: Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Ricardo Blanco, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, David Guzmán, Orlando Sinclair, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez.

Herediano lo haría con: Dany Carvajal, Keyner Brown, Getsel Montes, Everardo Rubio, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Elías Aguilar y Marcel Hernández. El mismo equipo que usó Herediano en los dos compromisos de la semifinal contra Cartaginés.

El balance Copiado!

En el balance entre ambos jugando en la Cueva morada, Herediano perdió el último encuentro 2-1 y, de los últimos 10 disputados en este escenario, los florenses no ganaron ninguno: solo sacaron dos empates y sufrieron ocho derrotas.

En finales de segunda fase de campeonato, el periodista y estadístico Gerardo Coto Cover publicó en su sitio en Facebook, El Zar de las Estadísticas, que tibaseños y heredianos se han enfrentado tres veces: Apertura 2022, 2023 y 2024. Saprissa ganó dos y Herediano una. El máximo artillero en finales de segunda ronda es Orlando Sinclair, con cuatro tantos. Por si fuera poco, Herediano es el rival al que Sinclair más goles le ha hecho en su carrera: un total de 11.

Pero, si de verdugos se habla, los tibaseños no pueden quitarse la sombra de Marcel Hernández, quien le ha convertido 18 tantos a los morados en su larga carrera en el país.

En finales por campeonato, saprissistas y florenses se midieron en nueve choques: Saprissa ganó seis y los rojiamarillos tres.

Juan Gabriel Calderón (segundo de izquierda a derecha) dirigirá el partido de esta noche. En las bandas lo acompañarán Juan Carlos Mora (izquierda) y Andrés Arrieta (derecha). En la fotografía está con ellos Cristopher Ramírez. (Jose Cordero/José Cordero)

El árbitro Copiado!

Para esta noche, el árbitro del juego será Juan Gabriel Calderón, quien estará asistido por Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta. El secretario arbitral será Josué Ugalde. Steven Madrigal estará a cargo del VAR y Octavio Jara será el árbitro AVAR.

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