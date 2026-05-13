Saprissa vs. Herediano: canal para ver el partido y todos los detalles de la final

Morados y florenses inician la disputa por el cetro nacional

Por Milton Montenegro
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El camino al título del Torneo de Clausura 2026 empieza a estrecharse, a llegar a su final. Pueden ser dos o cuatro juegos, pero los protagonistas son los mismos. Esta noche, a las 8 p. m., es el primer round en el Estadio Ricardo Saprissa, donde el Deportivo Saprissa recibe al Club Sport Herediano.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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