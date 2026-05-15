Saprissa vs. Dimas Escazú: Hora y canales para ver quién será el nuevo campeón del fútbol femenino

La corona del fútbol femenino está en juego y Saprissa FF y Dimas Escazú tienen la firme intención de hacer su mejor partido la noche de este viernes 15 de mayo, desde las 8 p. m., en el Estadio Nicolás Macís.

Ahí, moradas y escazuceñas disputarán la final del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina, en un duelo a partido único.

Es el mismo formato del torneo anterior, donde ya está más que claro que una mala noche pasa una factura muy cara, como le ocurrió hace unos meses a Saprissa FF, que en el Final Four no avanzó a la final; o como le pasó en esta ocasión a Liga Deportiva Alajuelense.

A pesar de que las leonas fueron las más regulares del torneo, están fuera del partido más importante. Con la derrota que sufrieron el lunes pasado, el anhelo de las rojinegras de conquistar la décima corona en fila se desmoronó.

Eso se traduce en que se busca campeón del fútbol femenino, que podría ser Saprissa FF o Dimas Escazú. Y esta misma noche será la sentencia.

Se trata de un duelo inédito en la disputa directa de un título. Dimas Escazú jugará su segunda final consecutiva y aspira a convertirse en campeón nacional por primera vez en su historia.

Mientras que Saprissa FF tuvo que esperar cuatro años para decir presente de nuevo en una final. Y esta vez, las moradas sueñan que ponerle fin a una sequía de ocho años, recordando que la última vez que levantaron la copa fue en 2018.

Saprissa FF y Dimas Escazú disputan este 15 de mayo la final del Torneo de Clausura 2026 del fútbol femenino. (Prensa Saprissa y Prensa Dimas Escazú/Fotocomposición en Canva)

¿Dónde puedo ver la final femenina entre Saprissa FF y Dimas Escazú? Copiado!

Usted tiene tres opciones para ver la final del fútbol femenino entre Saprissa FF y Dimas Escazú.

Una es ir al estadio, para que presencie el espectáculo en primera fila y apoye en vivo y a todo color a las muchachas.

Pero si se le complica, dos canales transmitirán el pulso entre moradas y escazuceñas. Esta final podrá verla por FUTV y también por TD Más.

¿Qué pasa si el partido termina empatado en 90 minutos? Copiado!

Al tratarse de la final, en caso de que se produzca un empate concluidos los 90 minutos reglamentarios, las protagonistas tendrían que disputar dos tiempos extra de 15 minutos.

En caso de persistir la igualdad, todo se resolvería mediante los lanzamientos desde el punto de penal.

¿Cómo llegó Saprissa FF a la final? Copiado!

Saprissa FF se clasificó al Final Four en el segundo lugar de la fase regular, con 30 puntos (9 unidades menos que Alajuelense), luego de 10 ganes y 4 derrotas. En la semifinal a partido único, la “S” venció a Sporting por 4-1.

En ese duelo, los goles de las moradas fueron de Yomira Pinzón, Valentina Rivera, Katherine Alvarado y Gloriana Villalobos; mientras que el descuento de las albinegras lo consiguió Lucía Paniagua, con un penal.

Saprissa FF le ganó a Sporting en la semifinal a partido único. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)

¿Cómo llegó Dimas Escazú a la final? Copiado!

Dimas Escazú se clasificó al Final Four en el cuarto lugar con 21 puntos (18 unidades menos que Alajuelense), luego de 7 ganes y 7 derrotas. El equipo de Geovanni Vargas derrotó 1-0 a la Liga en la semifinal a partido único, con un tanto de Sara Buchanan.

Dimas Escazú le ganó a Alajuelense en la semifinal a partido único. (Prensa Dimas Escazú/Dimas Escazú)

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¿Cómo se pueden comprar las entradas? Copiado!

Las entradas para la final entre Saprissa FF y Dimas Escazú tienen un costo de ¢4.500 y puede comprarlas en este enlace que proporcionó la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut). Todo niño mayor de 6 años debe comprar su tiquete.

La entrada es general, no numerada y el precio aplica por igual para sectores de sol y sombra dentro de la gradería habilitada.

Tome en cuenta que la organización se reserva el derecho de admisión y que las entradas no son reembolsables.

Información de interés por si va al estadio Copiado!

La organización informa a quienes irán a presenciar la final entre Saprissa FF y Dimas Escazú que al ingresar, el aficionado autoriza el uso de su imagen en fotografías o videos promocionales del evento.

Además, al adquirir su entrada, el aficionado acepta automáticamente los términos y condiciones.

No se permite el ingreso con objetos peligros y punzo cortantes, bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, monedas o cualquier artículo que comprometa la seguridad del evento.

Y que toda persona esta sujeta a revisión en los accesos por parte de seguridad.

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