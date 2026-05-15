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Saprissa vs. Dimas Escazú: Hora y canales para ver quién será el nuevo campeón del fútbol femenino

Saprissa FF y Dimas Escazu juegan este viernes una final a partido único, en el Estadio Nicolás Macís

Por Fanny Tayver Marín
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La corona del fútbol femenino está en juego y Saprissa FF y Dimas Escazú tienen la firme intención de hacer su mejor partido la noche de este viernes 15 de mayo, desde las 8 p. m., en el Estadio Nicolás Macís.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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