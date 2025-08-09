Hernán Medford habla tras su salida de Marquense: ‘En el fútbol se dan oportunidades y se deben aprovechar’

Hernán Medford salvó del descenso al Marquense la temporada anterior y este lunes viajará a Costa Rica para hacerse cargo del Herediano.

La oportunidad de retornar a Costa Rica, luego de recibir por segunda vez una propuesta, sedujo al técnico Hernán Medford para aceptar hacerse cargo del Club Sport Herediano, actual bicampeón del fútbol costarricense.

Werner Godínez, presidente del Marquense de Guatemala, en el programa Garra Felina del periodista Nixon Vásquez, ratificó la salida de Medford al Herediano y añadió que el técnico costarricense dirigirá este domingo 10 de agosto a los Leones, cuando reciban al Cobán Imperial, en el estadio Marquesa de La Ensenada.

Previo a su penúltimo entrenamiento con el Marquense, Medford habló con los medios de comunicación y explicó los motivos de su salida de la institución, a la cual salvó del descenso y clasificó a la segunda fase del torneo anterior.

“A mí simplemente me buscó un equipo de Costa Rica, como me buscó hace cinco meses otro, y entonces les dije que no y me quedé acá (en Marquense). Después se vino todo lo que fue bueno, como la permanencia y la clasificación. Hoy vuelven a buscarme, y son opciones que salen; así es el fútbol”, aseguró Medford.

Según trascendió en su momento, y ahora ratificaron medios chapines, ese otro equipo fue Saprissa, tras la destitución de José Giacone, aunque finalmente Paulo Wanchope fue el elegido.

El estratega confesó que todo se dio gracias al buen trabajo al frente del Marquense y a lograr salvarlo del descenso.

“Por lo que se hizo es que se fijan en uno. Tengo que agradecerle a Marquense esta oportunidad que me dio, donde hicimos las cosas bien, y eso es un mensaje para otros equipos: en cualquier momento puede pasar una situación así”, agregó.

Hernán Medford asegura que no deja el barco tirado

Hernán afirmó que la opción comenzó el jueves y que, poco a poco, junto con su representante, fueron avanzando en las negociaciones para desvincularse de su club.

“Ese equipo (Herediano) perdió el miércoles un partido, quitó al entrenador el jueves y salió mi nombre, por lo que se dio la posibilidad. En el fútbol se dan estas oportunidades y, al ser una profesión tan corta, se deben aprovechar. Todo es gracias a lo que uno hizo bien en Marquense; por eso es que se fijaron en mí”, declaró

El entrenador costarricense reiteró que el Marquense tiene un buen equipo y que el torneo apenas está comenzando, por lo que confía en que les irá bien. Actualmente, suma dos victorias y un empate, y este domingo disputará su cuarto juego ante el Cobán Imperial.

“No es que uno esté dejando tirado el barco. Es una oportunidad que se me da, así lo entiende la directiva, y por esa razón se pudo concretar la negociación. Estoy agradecido con ellos por darme la opción y porque juntos logramos salvar al equipo de una situación difícil”, manifestó Medford.

Por su parte, el jerarca del Marquense, Werner Godínez, indicó que la negociación se cerró este viernes por la noche, después de una plática con Medford y su representante, y acordaron que el estratega estaría este domingo dirigiendo al Marquense, para viajar el lunes a Costa Rica.

“La idea era ponernos de acuerdo sobre las cláusulas de rescisión de contrato, porque lo habíamos renovado por dos años, y nos logramos poner de acuerdo. Con Medford se marcha su asistente, Raúl Ovares. Sabemos que es una oportunidad para su crecimiento personal y le deseamos mucha suerte”, aclaró Godínez.