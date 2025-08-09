Puro Deporte

Hernán Medford habla tras su salida de Marquense: ‘En el fútbol se dan oportunidades y se deben aprovechar’

Hernán Medford, quien se incorporará al Herediano, aseguró que hace cinco meses otro club nacional lo buscó, pero él dijo que no

Por Juan Diego Villarreal
Hernán Medford en un juego de la liga de Guatemala con el Marquense, el entrenador tico consiguió los objetivos con el plantel.
Hernán Medford salvó del descenso al Marquense la temporada anterior y este lunes viajará a Costa Rica para hacerse cargo del Herediano. (Emisoras Unidas de Guatemala/Emisoras Unidas de Guatemala)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

