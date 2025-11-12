Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez asegura que no miente al decir que El Salvador puede ir al Mundial 2026

El Salvador no pierde la fe ni la esperanza, porque a pesar de encontrarse en el último lugar del grupo A en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, el equipo dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez tiene posibilidades matemáticas de clasificar al Mundial 2026.

“La Selecta” visita a Surinam, que después de cuatro partidos se encuentra líder del grupo A en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, con 6 puntos. Panamá también tiene 6 unidades, Guatemala 5 y El Salvador 3.

El panorama para los cuscatlecos se percibe complicado, pero no imposible. El Salvador no depende de sí mismo, pero está obligado a sumar. Y dentro de las posibilidades, su escenario más favorable sería ganar en Panamaribo y que se produzca un empate entre Guatemala y Panamá.

“Nosotros hemos mermado la intensidad de trabajos, es final de año ya, tienen mucho trajín los muchachos. Aparte pienso que queremos que los muchachos tengan toda su fuerza para el partido.

”Es más tenso el partido, porque ya se va a terminar la eliminatoria, y sin decir mentiras, todos los equipos de este grupo tienen la opción de ir al Mundial todavía”, afirmó Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

El colombiano contó que al reunirse con sus jugadores sostuvo una conversación con ellos y les dijo que los quería alegres, optimistas y muy bien preparados.

“Porque es el momento más difícil en lo que vamos a vivir de esta eliminatoria, porque hay que jugárnosla toda sin errores y si hay errores, a lo mejor terminar el año bien”, citó.

En este grupo A de Concacf se ha dado la particularidad de que no han ganado los locales. Y El Salvador va de visita este jueves.

“Yo lo que siento es que no se gana por más de un gol y lo que siento es que el que cometa un error paga de entrada y tenemos que ser efectivos.

”Hay mucha gente que sabe que hemos mejorado, que el equipo es distinto desde que yo llegué y otra que habla por los resultados, y si perdimos, hay que quedarse callado”, destacó Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

El partido entre Surinam y El Salvador empezará a las 4 p. m. de este jueves 13 de noviembre; mientras que el pulso entre Guatemala y Panamá será a las 8 p. m.

Tabla de posiciones en grupo A de la eliminatoria de Concacaf