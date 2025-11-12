Puro Deporte

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez asegura que no miente al decir que El Salvador puede ir al Mundial 2026

El Salvador visitará a Surinam este jueves 13 de noviembre en la eliminatoria mundialista de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez fue muy sincero luego de la derrota de El Salvador contra Guatemala, en la eliminatoria mundialista.
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez considera que El Salvador puede ganar en Surinam. (MARVIN RECINOS/AFP)







